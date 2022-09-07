Чому Росія кинула на війну з Україною старі танки Т-62: пояснення експерта

Росія останні п’ять років свідомо порізала багато заводів оборонної галузі на металолом. Тож тепер їй доводиться кидати на фронт застарілі танки, замість новіших версій, які складніше відновити.

Для того, щоб відновити старі танки Т-62, потрібно всього кілька тижнів, тоді як на реставрацію новіших Т-72 та Т-80 підуть місяці, за які Кремль може програти війну.

Таку думку висловив експерт військового порталу Defense Express Іван Киричевський в ефірі телеканалу "FreeДом".

"Росія останні 5 років різала якісь підприємства своєї оборонної галузі буквально на металолом замість того, щоб оновлювати виробничі потужності. Тим паче, там була боротьба між Уралвагонзаводом та Міноборони РФ, яке було власником цих ремонтних заводів з відновлення танків. Виходить, що тепер росіяни розгрібають результати цієї лобістської боротьби", - розповів експерт.

За словами Киричевського, тепер у Росії немає потужностей ремонтувати та відновлювати танки. Це стало причиною того, що на фронт пішли не новіші танки, а старі Т-62.

"Пояснення просте. Т-62 найпростіше відновити, там потрібно всього два тижні роботи. А щоб відновити танки Т-72 і Т-80 після консервації – там потрібно три місяці роботи. Виходить, що росіяни ці три місяці вже втратили. Знову ж таки, якщо подивитися детальніше на плани Росії побудувати нові танкові заводи, там виходить 4 місяці лише на влагодження усіх бюрократичних формальностей. А завод скільки вони будувати будуть?" - розповів експерт.

Киричевський зазначив, що за час, поки Росія будуватиме нові заводи оборонної галузі, вона може програти війну з Україною.

"Проєкт Росії виходить в стилі Потьомкінських діянь: ніби щось корисне збираються будувати і необхідне для ведення війни проти України, але виходить, що поки побудують, то Кремль може програти війну", - заявив експерт.

Нагадаємо, Киричевський також заявив, що у Росії не вистачає снарядів для продовження війни в Україні. Через це вона змушена звернутися щодо закупівлі артилерійських снарядів до своїх "друзів" в Азії. Щоправда, ті можуть "заломити" за них непомірну для росії ціну.

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