Чому Росія маніпулює темою ядерної зброї - в ЦПД пояснили

Росія маніпулює темою ядерної зброї від початку повномасштабного вторгнення до України.

Країна-агресорка Російська Федерація вдається до маніпуляцій темою ядерної зброї, щоб потім висвітлювати реакції на свої заяви з позиції жертви та продовжувати тактику шантажу та залякування.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України.

"Основний наратив, що сьогодні просувають російські ЗМІ: росія надіється, що Заходу вистачить розуму не використовувати ядерну зброю на території України", - йдеться у повідомленні.

У Центрі протидії дезінформації нагадали, що нещодавно депутат польського парламенту заявив, що порушення Росією Будапештського меморандуму 1994 року дає повне право для України вільно розміщувати ядерну зброю на власній території. Ці слова набрали резонансу в РФ і рашисти почали висвітлювати себе із позиції жертви.

Згодом прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія і Сполучені Штати повинні обговорити продовження Договору про скорочення стратегічної наступальної зброї.



"Такі заяви в публічному просторі потрібні, щоб в майбутньому спиратись на них, створюючи дезінформацію та продовжувати тему ядерного шантажу", - резюмували в Центрі протидії дезінформації.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що російські державні пропагандисти відкрито погрожують ядерною зброєю. Через що світові політики готуються до можливості застосування Росією так званої тактичної ядерної, хімічної, або біологічної зброї. А це може призвести до збільшення у світі кількості ядерних держав.

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