Чому Росія не може повністю зруйнувати енергосистему України: пояснення експерта

Енергетики виконують складні роботи, щоб запобігти майбутнім кризам.
Російські війська продовжують завдавати ударів по енергетичних об’єктах України, але не мають достатнього військового потенціалу, щоб повністю знищити енергосистему країни.
Про це заявив експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев в ефірі “Еспресо”.
За його словами, тактика РФ спрямована на удари по критичній інфраструктурі, однак навіть американські військові теоретики довели, що повне знищення енергосистеми будь-якої країни неможливе.
"Хтось переконав російське керівництво, що вони можуть знищити енергетику України. Це неможливо. США навіть проводили дослідження на цю тему. Я не думаю, що Росія має більший військовий потенціал, ніж Америка”, – пояснив Рябцев.
Водночас експерт зазначив, що атаки РФ прискорюють оновлення української енергосистеми.
“Втрати в інфраструктурі є, але споживачі залишаються з електроенергією та газом. Українська енергосистема змінюється, і навіть російські удари сприяють її оновленню”, – додав Рябцев.
Нагадаємо, у 2024 році в Україні введено в експлуатацію 835 МВт додаткових потужностей розподіленої генерації, що в тому числі допомогло пройти зимовий період практично без відключень.
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