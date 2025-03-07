Чому Росія не може повністю зруйнувати енергосистему України: пояснення експерта

Російські війська продовжують завдавати ударів по енергетичних об’єктах України, але не мають достатнього військового потенціалу, щоб повністю знищити енергосистему країни.

Про це заявив експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев в ефірі “Еспресо”.

За його словами, тактика РФ спрямована на удари по критичній інфраструктурі, однак навіть американські військові теоретики довели, що повне знищення енергосистеми будь-якої країни неможливе.

"Хтось переконав російське керівництво, що вони можуть знищити енергетику України. Це неможливо. США навіть проводили дослідження на цю тему. Я не думаю, що Росія має більший військовий потенціал, ніж Америка”, – пояснив Рябцев.

Водночас експерт зазначив, що атаки РФ прискорюють оновлення української енергосистеми.

“Втрати в інфраструктурі є, але споживачі залишаються з електроенергією та газом. Українська енергосистема змінюється, і навіть російські удари сприяють її оновленню”, – додав Рябцев.

Нагадаємо, у 2024 році в Україні введено в експлуатацію 835 МВт додаткових потужностей розподіленої генерації, що в тому числі допомогло пройти зимовий період практично без відключень.

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