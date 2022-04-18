Чому Росія провалила наступ на Київ - керівник воєнної розвідки України назвав причини

Росіяни прийняли бажання за реальність, каже начальник ГУР Міноборони України.

Російські командири некомпетентно і необережно підійшли до проведення масштабного наступу на Україну. Водночас ЗСУ створили відповідні умови для росіян, що змусило окупантів вивести свої війська з Київської області.

Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов німецькому виданню Spiegel, повідомляє ГУР МО в Telegram.

На запитання журналіста чому Росія вирішила вивести свої війська з Київської області керівник воєнної розвідки України зазначив, що окупаційні війська не просто відійшли – їх Збройні сили України вигнали з Київської області.

"Почалося з того, що ми повернули місто Ірпінь. Це загрожує розрізанням їхніх сил у Київській області. Росіяни швидко зрозуміли, що лише за кілька днів вони опинилися в тій самій ситуації, яку самі люблять завдати ворогу – оточення та розмежування своїх сил. Тому вони вирішили відступити", - пояснив Кирило Буданов.

Також він зазначив, що російське військове керівництво справді вірило у "захоплення Києва за три дні".

"Мене дивує наскільки некомпетентно і необережно підійшли російські командири до проведення такої великої операції. Якщо вони дійсно вірили, що зможуть зробити це за три дні – і, наскільки нам відомо, вони абсолютно вірили, що так – то російське керівництво, мабуть, дивується, наскільки компетентні їхні генерали. Вони прийняли бажання за реальність", - зазначив керівник воєнної розвідки України.

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