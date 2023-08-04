Чому Росія використовує"Шахеди" для ударів по портах на Дунаї: пояснення британської розвідки

Впродовж останніх двох тижнів Росія завдала кількох ударів по українських портах на річці Дунай за допомогою іранських дронів-камікадзе "Шахед". Ймовірно, країна намагається змусити міжнародне судноплавство припинити торгівлю через порти.

Про це написало Міністерство оборони Великої Британії.

Росія схильна ризикувати

У британській розвідці стверджують, що дрони завдавали ударів по цілях лише за 200 метрів від кордону з Румунією. Це свідчить про те, що Росія схильна до ризику завдання ударів поблизу території НАТО.

"Є реальна можливість того, що Росія використовує дрони для завдання ударів по цьому району, вважаючи, що вони несуть менше ризиків ескалації, ніж крилаті ракети. Вона вважає їх досить точними, і у них набагато менші боєголовки, ніж у крилатих ракет", – зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, 2 серпня держава-агресорка атакувала Одеську область іранськими безпілотниками. Як уточнив речник ОК "Південь" Владислав Назаров, приліт зафіксовано в Ізмаїлі. Внаслідок удару пошкоджений елеватор із зерном.

У Reuters наголосили, що це призвело до зростання світових цін на продовольство, адже РФ знову нарощує свої терористичні зусилля для відновлення блокади українського зернового експорту.

Президент Румунії Клаус Йоганніс прокоментував російські удари по інфраструктурі на Дунай в Одеській області. Він наголосив: атаки, які відбуваються неподалік його країни, є "неприйнятними".

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