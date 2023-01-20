Чому Росія зараз не застосовує дрони Shahed в масованих обстрілах України: Гуменюк назвала причини

Гуменюк каже, що бази запуску дронів перемістили на азовське узбережжя з боку Краснодарського краю. Тому зараз окупанти проводять розрахунки і злагодження.

Росія зараз не застосовує іранські дрони під час масованих обстрілів України з декількох причин.

Про це 24 Каналу сказала речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

За її словами, окупанти зіткнувся з нестачею особового складу, підготовленого для використання безпілотників Shahed. Росіяни потребували прибуття іноземних інструкторів, які поставили свої умови після вибухів на базах в Криму і в тимчасово окупованому Херсоні. Там зникли безвісти, зокрема, іранські інспектори, каже Гуменюк.

"Вони намагаються відшукати більш стабільні й безпечні місця. Бази запуску перемістили на азовське узбережжя з боку Краснодарського краю. Це збільшує відстань, на яку дрон має виконати завдання, а отже – збільшує час на його виявлення та знищення. Тому вони приміряються, проводять розрахунки і злагодження", – пояснила Гуменюк.

Також вона додала, що штормова погода, поривчастий вітер можуть суттєво впливати на польотність такого виду зброї.

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