Чому Росія завдає масованих ударів по цивільних об'єктах України: в британській розвідці відповіли

Росія зазнала невдач на полі бою від серпня, тож виявляє все більшу готовність завдавати ударів по цивільній інфраструктурі України.

Росія завдає масованих обстрілів по цивільних об'єктах, щоб компенсувати невдачі на фронті та вивести з ладу енергетичну систему України

Про це повідомляє Міністерство оборони Британії у Twitter.

Британська розвідка зазначає, що від 10 жовтня Росія зберігає інтенсивний темп ударів по об’єктах на всій території України. Армія РФ обстрілює Україну крилатими ракетами, переоснащеними на клас "земля-земля" ракетами протиповітряної оборони та наданими Іраном дронами-камікадзе Shahed-136.

"Цілком ймовірно, що основною метою цих атак є завдати масштабної шкоди енергорозподільчій мережі України. Оскільки Росія зазнала невдач на полі бою від серпня, вона виявляє все більшу готовність завдавати ударів по цивільній інфраструктурі на додачу до українських військових цілей", - зазначили у розвідці Великої Британії.

Масовані удари по Україні

Від 10 жовтня РФ продовжує завдавати масованих ударів по критичній інфраструктурі та цивільних об'єктах України. Російські війська 18 жовтня продовжили обстрілювати Україну.

Зокрема вранці 18 жовтня армія РФ запустила по Харкову з російського Бєлгорода 8 ракет.

Також зранку під час оголошеної повітряної тривоги вибухи пролунали у Дніпрі.

Окрім цього окупанти вранці вдарили по Житомиру. Місто опинилося без електроенергії. Крім того, немає водопостачання.

Також Росія вдарила, за попередніми даними, трьома ракетами по Києву. Ракети поцілили в об'єкт критичної інфраструктури в Деснянському районі столиці.

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