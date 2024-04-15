Чому росіяни будь-якою ціною хочуть захопити Часів Яр: експерт дав вичерпну відповідь

Часів Яр знаходиться на найбільшій висоті у цьому регіоні. Російським окупантам важливо його захопити, аби рухатися далі - в глиб Донецької області.

Бажання російських окупантів захопити Часів Яр відрізняються від планів, які вони будували щодо Бахмуту та Авдіївки. Часів Яр - дійсно важливе місто.

Про це в рамках єдиного телемарафону повідомив військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко.

За його словами, наступ на Бахмут для російських окупантів - був важливий з погляду репутації. Це пов’язано з тим, що РФ втратила території на Харківщині та Херсонщині.

“Крім того, треба було й Пригожину довести професійність ПВК “Вагнер”. Авдіївка також була виключно пропагандистським елементом напередодні виборчої кампанії – мовляв “СВО” йде за планом. Щодо Часового Яру – це дійсно важливе місто”, – наголосив Олександр Коваленко.

Він пояснив, що Часів Яр знаходиться на найбільшій висоті у цьому регіоні. Російським окупантам важливо його захопити, аби рухатися далі - в глиб Донецької області.

“Бойові дії від росіян мають сенс, як у тактичному, так і в стратегічному значенні. Але є момент – це села, які знаходяться неподалік Часового Яру: Богданівка, Іванівське, Кліщіївка та Андріївка. Допоки вони не зможуть отримати контроль над цими селами, вони не зможуть реалізувати повноцінні наступальні дії – наступати з півночі, півдня та сходу на місто, щоб його охопити і розпочати міські бої в самому Часовому Яру”, – розповів Коваленко.

Він також додав, що завдяки висотам, ЗСУ мають козир у рукаві у вигляді артилерії. Але нестача боєприпасів може нівелювати цю перевагу.

“Якщо наша артилерія буде мати достатню кількість боєкомплекту, то ми зможемо зупиняти ці всі штурмові дії окупантів. Я нагадаю, що Авдіївка впала через те, що в нас був гострий дефіцит в артилерії. І якщо така ж ситуація буде з Часовим Яром, скажімо так, друга половина 2024 року – це буде каталізація наступу на місто і у випадку нестачі боєприпасів, ситуація буде екстремально загрозлива”, – підкреслив експерт.

Нагадаємо, що окупаційні війська наступають на Часів Яр Донецької області. Окупанти отримали наказ від Путіна про захоплення Часового Яру до 9 травня.

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