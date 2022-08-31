Чому росіяни намагаються втримати Запорізьку АЕС: Жданов назвав ще одну причину

Військові РФ намагатимуться утримати захоплену ними Запорізьку АЕС в Енергодарі, зокрема й тому, що ближче до зими вони хотітимуть постачати електроенергію до Криму.

Таку думку в інтерв'ю виданню "ГОРДОН" висловив військовий експерт полковник запасу ЗСУ Олег Жданов.

За словами Жданова, аби втримати ЗАЕС російські загарбники, ймовірно, укріплюватимуть свої позиції на запорізькому напрямку і, можливо, перейдуть до оборони.

"Росіяни будуть її утримувати. Єдине, що тут питання активних бойових дій навколо станції. Їх вести не можна. А росіяни утримуватимуть територію навколо станції, щоб не допустити її втрати. Тобто вони, можливо, посилюватимуть запорізький напрямок, припустимо, переходячи до оборони", – сказав він.

Експерт припускає, що окупанти також "триматимуться за криворізький напрямок" на північ від Нової Каховки Херсонської області, "але на правому березі".

"От на правому березі цей плацдарм для того, щоб убезпечити станцію, щоб ми, припустимо, з Нікополя не форсували Дніпро. Там досить вузьке місце. І вони його намагатимуться утримувати максимально. Чому? Тому що без станції буде дуже проблематично давати живити на південний схід. Наразі тепло, зараз можна випендрюватися з потужністю реакторів, а ближче до зими їм потрібна буде електроенергія до Криму", – пояснив Жданов.

Утім, щоб переключити Запорізьку атомну електростанцію на "російські енергосистеми", окупантам доведеться побудувати електропідстанцію.

"Без побудови підстанції вони її не переключать. Відновити лінії електропередач до Криму, відновити підстанцію, що приймає в Джанкої. До речі, на цій підстанції вчора, чи то сьогодні, вибухнув ще один трансформатор. Ви розумієте? І я думаю, що, в принципі, це, звичайно ж, гра на межі фолу: щось на зразок російської рулетки, - але їм самим ця станція потрібна цілою і неушкодженою", - вважає Жданов.

За словами Жданова, росіяни хочуть лінію електропередач перевести від АЕС в Енергодарі на Росію та на окуповані території України. В РФ вже заявили, що якщо Україна захоче, то вони будуть їй продавати електроенергію, бо чудово розуміють, що 6 гВт електроенергії треба буде кудись подіти.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, окупанти перегруповуються і стягують сили, щоб піти у наступ на Запоріжжі.

Водночас колона автомобілів Міжнародної агенції з атомної енергії вирушила з Києва до Запорізької атомної електростанції, щоб перевірити там фізичний захист, ядерну безпеку та гарантії нерозповсюдження ядерних матеріалів. Утім російські окупанти роблять усе можливе, аби зірвати цей візит.

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