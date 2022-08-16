Чому росіяни постійно обстрілюють Запорізьку АЕС: міністр оборони розповів

Постійні обстріли Енергодара та території навколо Запорізької АЕС - це "провокація і така собі гра на "ядерних нервах".

Росія намагається тримати світову спільноту в заручниках, обстрілюючи Запорізьку АЕС.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю "Голосу Америки".

На думку міністра, обстрілюючи територію Запорізької АЕС, росіяни намагаються "тримати нас всіх з вами заручниками, застосуванням ними ядерної зброї у вигляді "мирної" ядерної зброї”.

"Вони спробують технічно, ми це точно знаємо, переключити електроенергію, яка виробляється цією станцією, для подачі її в Крим, і відключити повністю від цієї електроенергії вільні території України, які є під контролем уряду. От ті задачі, які вони вирішують, блокуючи цю станцію", - зазначив він.

За його словами, постійні обстріли м. Енергодар та території навколо Запорізької АЕС - це "провокація і така собі гра на "ядерних нервах" світового суспільства загалом".

Нагадаємо, в "Енергоатомі" заявили, що дії росіян на ЗАЕС неможливо передбачити, загроза безпеці залишається.

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