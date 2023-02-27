Чому росіяни з такою інтенсивністю обстрілюють Херсон і що коїться на лівому березі області

Інтенсивність обстрілів росіян пропорційна їхнім невдачам на східному фронті, тому окупантам необхідно імітувати якісь перемоги для мотивації своїх солдатів, серед яких почастішали випадки дезертирства, кажуть в ОК "Південь".

Окупанти продовжують обстрілювати Херсон та область, в основному використовуючи артилерію. Інтенсивність обстрілів росіян фактично прямо пропорційна їхнім невдачам на східному фронті.

Про це розповіла сьогодні, 27 лютого, в ефірі телеканалу FREEДОМ начальник Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони України "Південь" Наталія Гуменюк.

"Їм необхідно імітувати якісь перемоги для мотивації свого особового складу. Тому що морально-психологічний дух угруповання, яке перебуває на лівому березі, справді дуже підірвано. У них дуже часті випадки дезертирства. Вони навіть додаткові підрозділи підтягують туди і гвардію, і поліцейські підрозділи для того, щоб вишукувати своїх дезертирів. Вони намагаються втекти з позиції, в основному із Запорізького напрямку та розосередитися місцевістю у напрямку Криму та Мелітополя”, — сказала вона.

Гуменюк зазначила, що окупанти постійно змінюють позиції, намагаються уникнути зустрічного вогню ЗСУ.

"Ми теж працюємо по протилежному берегу. Ми продовжуємо роботу зі знищення боєкомплекту, знищення ворожих позицій", - сказала вона.

Речниця додала, що логістика росіян пошкоджена, вони розосереджують склади та не бачать перспективи на окупованих територіях Херсонської області. Утім ворог не припиняє свою терористичну тактику.

"У них дуже серйозно пошкоджена логістика, вона справді у них підірвана, вони практично не можуть поповнити запаси боєкомплекту, тому намагаються зараз зосереджувати свої склади. Але попри це два склади з боєприпасами за цю ніч у районі Нової Каховки ми знищили", — резюмувала Гуменюк.

Нагадаємо, полковник запасу СБУ, військовий експерт Михайло Притула висловив думку, що російські окупанти готуються до здачі територій на лівому березі Херсонської області. Через погану логістику загарбникам важко утримувати лівобережжя Херсонщини.

За словами представника воєнної розвідки України Вадима Скібіцького, Збройні сили України уже навесні зможуть перейти у контрнаступ. Конкретний час залежить, зокрема, від постачання західної зброї.