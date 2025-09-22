Російські дронові атаки стають складнішими: аналітик розповів, чи можна цьому завадити

Дрони / © Associated Press

У вересні Росія одночасно задіяла понад 800 безпілотників. Російські операції з дронами стають дедалі складнішими, але водночас мають нові вразливі місця.

Про це розповів Олексій Їжак, аналітик Національного інституту стратегічних досліджень для Еспресо.

За його словами, Росія швидко адаптується до умов війни. Створює військові структури для управління дронами — аналоги батальйонів та ескадрилій. Через це їхні нальоти не можна порівнювати з традиційними боями. Водночас, експерт вважає, що Україна має враховувати темпи виробництва безпілотників у Росії, їх залежність від імпорту, а також уразливі місця в їхніх операціях.

Фактори, що обмежують виробництво дронів у РФ

На думку Їжака, виробництво всіх видів російських безпілотників залежить від кількох ключових факторів, окрім грошей та людських ресурсів:

Імпорт компонентів: «Герані» та «Гербери» потребують імпортних двигунів або їхніх частин. Хоча «сірий» імпорт і спрощені технології допомагають Росії підтримувати високі темпи виробництва, це робить їх залежними від логістики.

Зростання виробництва: Росія намагатиметься збільшити виробництво як далекобійних, так і тактичних безпілотників. Проте, за словами аналітика, у них немає ресурсів для «цунамі» — такого масштабного зростання, щоб зруйнувати українську систему ППО. Однак, відчутний приріст виробництва на десятки відсотків у близькій перспективі є ймовірним.

Вразливі місця Росії: як їх стримувати

Експерт наголошує на необхідності стримувати російський дроновий потенціал ще до його застосування. Він виділяє три основні вразливості ворога:

Виробничі ланцюги: Як централізоване, так і децентралізоване виробництво дронів є вразливим. Обмеження критичного імпорту: Санкції та адміністративні заходи можуть не впливати на економіку країн-постачальників, але значно уповільнити виробництво дронів для фронту в Росії. Знищення структур управління: Командування, штаби, центри планування та управління, а також логістика і майданчики для запуску дронів — усе це є вразливими елементами.

«Всі командування та штаби управління дроновими операціями в РФ ще остаточно не сформовані. Однак вони вже існують де-факто, і їхні вразливі елементи проявлені: центри планування і управління, системи зв’язку, логістика постачань і майданчики запуску. Тож маємо докласти всіх зусиль, щоб знизити російський дроновий потенціал ще до бойового застосування», — резюмує експерт.

Нагадаємо, у Росії вже кілька місяців поспіль формують стратегічний резерв із військовослужбовців за контрактом. Цей процес розпочався влітку, коли втрати армії РФ дещо знизилися, а темпи вербування вперше перевищили кількість загиблих і поранених на фронті в Україні. Факт створення такого резерву демонструє, що Кремль не розглядає можливість завершення війни, натомість може готуватися навіть до протистояння з НАТО.

Вперше в історії «Примари» ГУР у Криму спалили два ворожі літаки-амфібії Бе-12 «Чайка». 21 вересня 2025 року на території тимчасово окупованого Криму майстри спецпідрозділу ГУР МО України «Примари» вполювали два російських протичовнових літаки-амфібії Бе-12 «Чайка». Це перше ураження Бе-12 в історії.