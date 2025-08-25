Армен Гаспарян

Російському пропагандисту Армену Гаспаряну пояснили, чому російськомовні українці ненавидять росіян та бажають їм смерті. Річ у тім, що у них немає більшого ворога, ніж Росія.

Про це пише журналіст Денис Казанський.

Чому українці бажають смерті росіянам

Гаспарян вирішив порозмірковувати про так звані «російські сім’ї на Україні».

«У російській сім’ї на Україні він буде стояти і чистою російською мовою закликати вбивати росіян. І у нього тут (в голові — ред.) нічого не клацне, що він сам належить до глобальної російської цивілізації», — видав пропагандист.

За словами журналіста Казанського, відповідь дуже проста.

«У російськомовних українців немає більшого ворога, ніж Росія. Подивися, що ви зробили з містами, де мешкають російськомовні українці. З яким розлюченістю знищували Маріуполь, який взяли в кільце і 3 місяці зносили авіабомбами. З якою звірячою жорстокістю били по житлових районах, супермаркетах, ринках у Харкові та містах Донбасу. Прали з лиця землі Бахмут та Вовчанськ», — наголосив він.

Казанський додає: схід України, де жили найбільш проросійські налаштовані громадяни, перетворено на руїни. Половину Харківської області спустошена, а третина Донбасу — повністю зруйнована.

«Чого ще повинні бажати вам російськомовні українці після цього геноциду? Тільки смерті», — завершив журналіст.

Раніше йшлося про проблему, з якою стикаються українці за кордоном.

Так, українці, які виїхали за кордон через повномасштабне вторгнення Росії, отримають інформацію значною мірою з російськомовних джерел. Таким чином Україна програє інформаційну війну.

За словами директорку Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи Елли Лібанової, навіть якщо там заборонено російське телебачення, а воно не всюди заборонено, то є російськомовні мережі соціальні. І вони дуже часто ними користуються.

“Як ви прекрасно розумієте, інформація про ситуацію в Україні в російськомовних джерелах переважною мірою подається, м’яко кажучи, не зовсім відповідної дійсності. І люди переоцінюють реальні проблеми, які в нас існують. Вони їх вважають значно гострішими», — каже Елла Лібанова.