Чому руйнуються дороги в Україні: фахівець назвав головну умову довговічності покриття

За словами експерта, дороги потрібно початково якісно будувати.

Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Ями на дорогах / © facebook.com/Лариса Сарган

Експерт пояснив, що для збереження українських доріг потрібне не лише якісне будівництво, а й регулярне обслуговування. Так, системний догляд дозволяє значно продовжити термін експлуатації покриття.

Про це Сергій Сухомлин сказав в ефірі «Новини.LIVE».

Очільник агентства наголосив, що дороги потребують постійного технічного догляду — так само, як і автомобілі. Якщо інфраструктуру збудовано якісно, а потім регулярно проводяться ремонтні та профілактичні роботи, покриття може служити значно довше.

«Потрібно один раз їх побудувати в нормальній якості, а потім кожен рік нормально обслуговувати. Все», — завершив фахівець.

За словами Сухомлина, саме від регулярного обслуговування залежить, чи витримуватимуть дороги складні погодні умови — зокрема морози, опади та сезонні перепади температур, які часто стають причиною руйнування покриття.

Раніше йшлося про те, що в Україні ремонтують міжнародні та національні дороги, зокрема у прифронтових регіонах. Основні роботи планують провести у дві хвилі — до червня та до жовтня. На ремонти уряд виділив 12,6 млрд грн із державного бюджету. За словами прем’єрки Юлії Свириденко, це потрібно для забезпечення логістики Сил оборони та евакуації поранених.

