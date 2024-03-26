Чому саме Литвиненка призначили новим секретарем РНБО: думка політолога

Олександра Литвиненка призначили новим секретарем РНБО. Насправді це дуже логічне, закономірне і правильне рішення.

Про це в інтерв'ю ТСН сказав політолог Володимир Фесенко.

Чому саме Литвиненко

Як наголошує політолог, Литвиненко має потужну професійну біографію:

у 30 років захистив докторську дисертацію з питань інформаційної політики в сфері національної безпеки;

багато років був першим заступником директора Національного інституту стратегічних досліджень, ще в часи Кучми, коли проявив себе як справжній інтелектуал і хороший організатор;

вже при Зеленському він очолював інститут;

у 2005-му році він очолював департамент РНБО і одночасно фактично був першим помічником тодішнього секретаря РНБО Петра Порошенка.

"Олександр дуже добре знає роботу РНБО зсередини. Він знає, як працює ця структура, а ще важливіше, думаю, він розуміє, як вона має працювати. Зокрема, з точки зору якості документів. Чому призначив президент його на цю посаду: думаю, це пов'язано з низкою причин", – стверджує Фесенко.

По-перше, президент був задоволений роботою Олександра на посаді очільника Служби зовнішньої розвідки. Йдеться як про інтелектуальну складову, так і про організаційну.

"Він, наскільки мені відомо, ставиться до Олександра з великою повагою. І враховуючи досвід роботи Олександра в РНБО. Те, що він знає, як працює ця структура – це було дуже сильним аргументом для його призначення. Важливі професійні риси Олександра Валерійовича: він з одного боку сильний інтелектуал, я думаю, що в нинішній владі він один з найбільш потужних інтелектуалів", – зауважує політолог.

Не менш важливо, що Литвиненко має різноманітну освіту, в тому числі на Заході. Хоча зараз йому закидають, що він в молоді роки навчався в Москві. Але він повернувся до України і жодних претензій до нього в питанні національної безпеки ніколи не було.

"Я Олександра знаю понад 20 років і можу вам сказати – це справжній патріот України. В нього багато публікацій на тему національної безпеки України. Він завжди відстоював чітку послідовну позицію: Росія – наш головний виклик з точки зору національної безпеки і ми мали готуватися до того, що сталося в 2022 році, ще задовго до 2014 року", – каже експерт.

Крім того, Литвиненко – дуже хороший організатор і системна людина. На думку Фесенка, його функція як секретаря РНБО буде полягати в тому, що він буде таким "апаратчиком-інтелектуалом". Одночасно організація роботи РНБО як координаційної структури, а з іншого боку – робота над якістю документів, аналітичних документів, які готує і має готувати апарат РНБО.

"Оце сильна сторона Олександра, він дуже сильний аналітик. Я думаю, це також врахувалось в призначенні його на цю посаду", – резюмував Фесенко.

Раніше президент України Володимир Зеленський прокоментував звільнення Олексія Данілова з посади секретаря РНБО і призначення замість нього Олександра Литвиненка, який до цього очолював Службу зовнішньої розвідки (СЗР).

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