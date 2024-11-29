Чому “Шахедам” “дозволяють” довго літати над Україною: пояснення речника Повітряних сил

Ударні безпілотники “Шахеди”, якими Росія тероризує українські міста, важко виявити і не просто збити. Окрім того, їхній запуск відбувається за траєкторією, яка проходить над складним рельєфом місцевості.

Про це повідомив начальник відділу зв’язків з громадськістю Командування Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш.

За його словами, у Повітряних сил немає достатньої кількості наземних комплексів протиповітряної оборони, щоб повністю закрити небо над Україною.

Також читайте Масована атака по Україні: в ЦПД зробили невтішний прогноз на зиму

“Досить складно його [ударний безпілотник] збити нашими старими літаками, тими самими МіГами, тому що “Шахед” малопомітний, досить маленький, а радари на літаках уже застарілі. У цьому випадку нам би допомогли інші західні літаки, сучасніші, які мають кращу фіксацію і, звичайно, ракети”, - зазначив він.

Ілля Євлаш наголосив, що, окрім того, що “Шахед” важко виявити, його ще й важко збити.

“Якщо прострелені крила, він зможе далі летіти, якщо вражений блок живлення або двигун, то він може пікірувати або вибухнути в повітрі. Крім того, з кулемета у нього досить важко влучити, для цього потрібно мати хороші стрілецькі навички”, - пояснив речник Повітряних сил.

Також, за словами Євлаша, ворог намагається запускати “Шахеди” над складним рельєфом місцевості — ярами, балками, руслами річок, куди мобільна вогнева група швидко не дістанеться, або над лісами, в яких неможливо вести прицільний вогонь.

Нагадаємо, Україна за допомогою засобів радіоелектронної боротьби може змінювати координати у російських дронах "Шахед" і скеровує їх назад до РФ та Білорусі. Експерт каже, що це цілком можливо.

Читайте також: