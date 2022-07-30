Чому скисає молоко і як зробити, щоб воно зберігалося довше

Молоко - один з найголовніших продуктів харчування. Однак його дуже важко довго зберігати. Особливо влітку, коли стоїть спекотна погода. Читайте в матеріалі ТСН.ua, чому скисає молоко і як його довше зберігати?

Чому скисає молоко

Процес скисання молока дуже складний. Все відбувається завдяки молочнокислих бактерій, які присутні в його складі. Для них цей напій - ідеальне середовище для розмноження та харчування. Якщо ви будете зберігати молоко не в холодильнику, а за кімнатної температури, бактерії почнуть активніше розмножуватися. Щоб отримати енергію для цього, вони застосовують компоненти самого молока (жири, білки, вуглеводи). Ось чому скисає молоко.

Як зберігати молоко свіжим довше

Існує одна хитрість, яка допоможе вам довше зберігати молоко, щоб воно не скисало. При цьому вона діє як з фермерським, так і з магазинним продуктом.

Насамперед, молоко потрібно прокип'ятити, а потім остудити до кімнатної температури. Далі - перелити у глиняний глечик. Якщо у вас його немає, тоді підійде будь-яка скляна банка.

Головна ж хитрість полягає в тому, що в прокип'ячене молоко додають шматочок рафінованого цукру. Він і допоможе зберігати молоко довше, адже буде виступати як консервант.

Якщо ви переживаєте, що молоко може згорнутися під час кип'ятіння, можете додати рафінований цукор ще на цьому етапі. Тоді ви можете бути впевненими, що будете смакувати напоєм дуже довго.