Чому США саботували зустріч у Лондоні: Трамп хоче вийти з переговорів про закінчення війни, але не з Путіним

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Проте вже вранці цього ж дня в британському МЗС підтвердили, що переговори на рівні міністрів скасовані. Не можна сказати, що це стало вже аж такою великою несподіванкою. Адже напередодні ЗМІ повідомляли, що держсекретар США Марко Рубіо та спецпосланник Трампа Стів Віткофф не приїдуть до Лондона. Замість них Америку представляв ще один спецпосланець Трампа Кіт Келлог. За інформацією CNN, каменем спотикання стала відмова Києва визнати окупований Крим російським. Натомість із Кремлем у адміністрації Трампа жодних проблем немає — цього тижня Стів Віткофф знову відвідає Росію для зустрічі з Путіним.

Все ж, на рівні дипрадників переговори в Лондоні таки відбулися: Францію представляли дипрадник президента Емманюель Бонн і політичний директор МЗС Фредерік Мондолоні; Німеччину — радник з питань зовнішньої та безпекової політики Єнс Пльотнер. До слова, очільник МЗС Франції Жан-Ноель Барро не відмовлявся від поїздки до Лондона. Проте, якраз на цей день у нього заздалегідь був запланований візит до Іраку. На таких самих переговорах у Парижі минулого тижня ФРН також представляв Єнс Пльотнер. Тож запитання залишаються лише до американської сторони, яка майже цілковито стала на бік Росії. А, коли Україна не погоджується на ті чи інші проросійські вимоги США, що межують із капітуляцією, це викликає істерику адміністрації Трампа.

Тож, що показала зустріч у Лондоні, хоч і на рівні дипрадників п’яти країн? Що Путін пропонує Трампу за лаштунками? І, чому США погрожують вийти з переговорного процесу? Читайте в матеріалі ТСН.ua.

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Нічний кошмар Трампа: найгірший рейтинг схвалення

У вівторок, 22 квітня, опитування Reuters/Ipsos продемонструвало, що рейтинг схвалення Трампа впав до найнижчого рівня відтоді як він повернувся до Білого дому. Це й не дивно, адже жодних вагомих внутрішньо- чи зовнішньополітичних успіхів за перші 100 днів президентства Трампу досягти так і не вдалося. Звичайно, до заповітного 100-денного дедлайну ще тиждень. Тож, можливо саме тому адміністрація Трампа чинить такий шалений тиск, щоб Україна погодилася на російські умови капітуляції, а 47-й президент США помпезно заявив, що він «закінчив» війну. І хто там, на його думку, буде розбиратися, що це не так. Головне — це заявити про «перемогу».

Минулого тижня, коли в Парижі відбулися перші переговори на рівні США, Британії, Франції, Німеччини та України, з’явилася надія, хоч і не надовго, що в адміністрації Трампа, нарешті, щось зрозуміли. Найголовніше — що неможливо домовитися з росіянами за спинами України та ЄС. Проте, як з’ясувалося пізніше, американці привезли до Парижа свій план заморожування війни, з яким мають погодитися всі сторони, інакше США, за словами Рубіо й самого Трампа, вийдуть з переговорного процесу. Після цих заяв стало зрозуміло, що все це шантаж і спроба чинної адміністрації США вмити руки, адже закінчити війну ні за 24 години, ні за 24 дні, у них не вийшло.

Проте, в команді Трампа, вочевидь, вирішили, що вийти з переговорного процесу треба, звинувативши жертву російської агресії, — Україну. Адже це найлегший шлях. Бо, посилювати санкційний тиск на Росію, хоч саме це й обіцяла адміністрація Трампа, якщо Кремль не погодиться на безумовне припинення вогню, Білий дім вже передумав. Ну, а щоб звинувачення були більш переконливими, треба запропонувати такі умови капітуляції, від яких Україна точно відмовиться.

Перші сигналі зі США пролунали ще минулого тижня, коли Трамп і Рубіо в унісон заявили, що «війна в Україні — це жахливо, але це не наша війна». Цим адміністрація Трампа вже давно виправдовує свою позицію своєрідного посередника між Україною та Росією, який не хоче ставати на чиюсь сторону заради врегулювання війни. Проте «справедливість» по-трампівськи — це визнання окупованих українських територій російськими та відмова України від членства в НАТО.

«Ми зробили дуже чітку пропозицію для росіян та українців. І час для них або сказати „так“, або США вийти з цього процесу. Ми провели надзвичайну кількість дипломатичної роботи. Ми справді намагалися зрозуміти речі з точки зору як українців, так і росіян. Що найбільше хвилює українців, що найбільше хвилює росіян. І, я думаю, що ми склали дуже справедливу пропозицію. Побачимо, чи європейці, росіяни та українці, врешті-решт, зможуть довести це до кінця», — заявив у середу, 23 квітня віцепрезидент США Джей Ді Венс, перебуваючи з візитом до Індії.

Він також додав, що ця «справедлива пропозиція» передбачає обмін з боку Росії та України деякими територіями та заморожування війни приблизно по нинішній лінії зіткнення.

(Не)справедливий мир: російська версія капітуляції України

За інформацією Axios, від України в Лондоні адміністрація Трампа очікувала відповіді на запропоновані США мирні рамки, які включають визнання Криму частиною Росії та неофіційне визнання контролю Росії майже над усіма територіями, окупованими після вторгнення у 2022 році.

«Односторінковий документ, який США представили українським чиновникам у Парижі минулого тижня, описує це як остаточну пропозицію президента Трампа. Білий дім наполягає, що готовий піти (з переговорного процесу — Ред.), якщо сторони найближчим часом не укладуть угоду», — також зазначає Axios, додаючи, що за пропозицією Трампа Росія отримує скасування санкцій, запроваджених від 2014 року, та розширення економічної співпраці зі США в енергетичному й промисловому секторах. Україна ж поверне невелику частину території в Харківській області та примарну миротворчу місію без жодного мандату на папері.

Авжеж Україна не може на це погодитися. За інформацією Reuters, у вівторок Київ підготував свій план, який не передбачав жодних обговорень територіальних питань до встановлення повного та безумовного припинення вогню по всій лінії фронту. Після цього ми побачили демарш Рубіо та Віткоффа, дипломатичне пониження статусу переговорів у Лондоні, що межує з повною істерикою команди Трампа. Проте на практиці це означає, що Україна та Європа просто не погодилися з планом, який американці вже узгодили з росіянами. До того ж, без рішення Євросоюзу скасувати найболючіші для Росії санкції неможливо.

Як повідомляла The Wall Street Journal, Франція та Британія відкриті до обговорення сценарію, за яким Україна погодиться на заморозку війни по сьогоднішній лінії зіткнення, без визнання цього де-юре, в обмін на гарантії безпеки та економічну підтримку Києва. Водночас, як пише The Washington Post, пропозиція США щодо офіційного визнання Криму та інших окупованих Росією українських територій відбудеться лише з боку Америки, мовляв, Україну це ніхто робити не змушує. Багато західних ЗМІ припускають, що ця «геніальна» ідея належить Стіву Віткоффу, який вже тричі зустрічався з Путіним, не розуміючи, які наслідки це рішення матиме для всього світу.

«Наша мета — захищати французькі інтереси та європейську безпеку. І це причина того, що коли США вирішують виступати у ролі посередника, ми хочемо, щоб вони знали, які наші червоні лінії», — сказав у вівторок, 22 квітня, Жан-Ноель Барро.

Адміністрація Трампа прекрасно проінформована про всі червоні лінії України та Європи. Проте, Білий дім настільки захоплений Путіним і бажанням швидкої угоди з ним, що ладен йти на будь-які поступки. Разом із цим, команда Трампа втрачає важелі тиску як на Київ, так і на ключові країни ЄС.

По-перше, у Конгресі навіть не обговорюється наступний пакет військової допомоги Україні, який Вашингтон міг би використовувати як важіль тиску на Київ. Ба більше, Трамп навіть відмовляється продавати Україні зброю.

По-друге, ТСН.ua вже писав, що розв’язавши світову торгову війну й погрожуючи вивести з Європи американські війська, адміністрація Трампа надовго підірвала довіру до США, штовхнувши Євросоюз радше до зближення з Китаєм.

Володимир Зеленський хотів би зустрітися з Дональдом Трампом у Ватикані в суботу, 26 квітня, вочевидь після церемонії прощання з Папою Римським Франциском. До того ж, як відомо, в травні Трамп здійснить свій перший закордонний візит до Саудівської Аравії, де також може відбутися його саміт з Путіним. Разом із цим, за словами українського президента, після припинення вогню Україна готова до переговорів у будь-якому форматі, проте ніколи не визнає юридично окупацію Криму чи інших своїх територій, бо це заборонено Конституцією України.

У понеділок, 21 квітня, Трамп пообіцяв, що протягом наступних трьох днів розкриє повні деталі свого плану врегулювання війни Росії проти України. Крім всього іншого, західні ЗМІ також писали, що Вашингтон начебто відкинув вимогу Москви щодо демілітаризації (скорочення армії) України, а на ЗАЕС у Трампа запропонували створити нейтральну зону, щоб електроенергію отримували як Україна, так і окуповані Росією українські території. Проте, який у цьому сенс, якщо найголовніше, що передбачає план Трампа, — це офіційне визнання, хай лише і США, Криму та інших окупованих українських регіонів російськими?

Не дивлячись на демарш Рубіо та Віткоффа, українська делегація, включаючи міністра закордонних справ Андрія Сибігу, міністра оборони Рустема Умєрова та керівника ОПУ Андрія Єрмака, у середу, 23 квітня, все ж прибула до Лондона для переговорів з Кітом Келлогом, британськими посадовцями та європейськими представниками на робочому рівні.

«Сьогодні, коли делегація України зустрічається з партнерами в Лондоні, ми підтверджуємо свою принципову позицію: Україна готова вести переговори, але не здаватися. Наш народ не прийме заморожений конфлікт, замаскований під мир», — зазначила в Х віцепрем’єрка та міністерка економіки Юлія Свириденко.

Дата публікації 14:06, 23.04.25 Кількість переглядів 63 Скандал дня! Зрив переговорів у Лондоні - деталі, які шокують цинізмом