Чому стався збій у застосунку "Дія": у Мінцифри пояснили 

Збій стався через перевантаження під час голосування. Хакери тут ні до чого.

Під час трансляції фіналу національного відбору на "Євробачення" 2024 стався збій у застосунку "Дія" у зв'язку з перенавантаженням. Це відбулося у момент, коли відкрилося голосування за пісню, що представлятиме Україну на пісенному конкурсі в Швеції.

У Міністерстві цифрової трансформації заявили, що до збою у "Дії" під час голосування за переможця нацвідбору на "Євробачення-2024" не причетні кіберзлочинці.

Про це в коментарі hromadske сказала комунікаційниця Мінцифри Олеся Лісовська.

За її словами, причина збою — лише в надмірній кількості запитів від охочих проголосувати, з чим система не впоралася.

Очільник Мінцифри Михайло Федоров розповів, що під час голосування зафіксували рекордну кількість користувачів за всю історію проєкту. За секунду українці робили 15 тисяч запитів (тоді як торік було лише 800 запитів у секунду). Тому виникла величезна черга.

Нагадаємо:

Після початку голосування за переможця Нацвідбору-2024 увечері, 3 лютого, користувачі соціальних мереж почали повідомляти, що під час входу в застосунок "Дія" зʼявляється повідомлення "На жаль, трапилася помилка".

У застосунку повідомили, що "Дії" потрібен час, "щоб оговтатись від такої кількості відвідувачів".

О 21:29 "Дія" повідомила, що голосування буде подовжено, щоб усі встигли віддати голос за фаворита Нацвідбору Євробачення-2024.

О 22:30 ведучі повідомили у прямому етері, що фахівці Мінцифри ще працюють над відновленням роботи застосунку і імʼя переможця сьогодні не буде відоме.

У неділю, 4 лютого, о 19:05 планується закрити лінії для голосування та оголосити результати Нацвідбору.

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