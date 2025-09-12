Чому Захід боїться Путіна: Портников пояснив головний козир Кремля

Віталій Портников

Страх перед Росією у країн НАТО є набагато сильнішим за здоровий глузд та інстинкт самозбереження.

Таку думку висловив український журналіст Віталій Портников в ефірі «Еспресо».

За його словами, цей страх, який активно використовує Володимир Путін, став головним козирем російського президента, оскільки він домінує над інстинктом самозбереження більшості європейців.

На думку Портникова, військова допомога Україні зростатиме, але лише в тих сегментах, які не зачіпають безпосередні інтереси країн-членів НАТО. Він вважає, що атака на Польщу, безумовно, сприятиме готовності європейців надавати Україні більше допомоги. Однак коли йдеться про системи ППО, «своя сорочка ближча до тіла». У цьому випадку європейські країни будуть прагнути посилити власну протиповітряну оборону, не зважаючи на потреби України.

«Єдине що, з точки зору здорового глузду, якщо дійсно буде створений спільний щит протиповітряної оборони. Але ще раз повторюю, це логіка здорового глузду. Вона в цій війні дуже часто не спрацьовує. Тому що проти логіки здорового глузду виступає страх перед Росією. Страх перед Росією у НАТО і окремих країн НАТО є набагато більш серйозним, ніж здоровий глузд і навіть інстинкт самозбереження. Я б сказав, що страх перед Росією, який активно експлуатується Путіним, є сильнішим, ніж сам інстинкт самозбереження для більшості європейців. І це найбільший козир російського президента», — сказав Портников.

Нагадаємо, Російська Федерація нібито готова надалі продовжувати мирні переговори щодо Україні.

Президент США Дональд Трамп відреагував на атаку дронів на територію Польщі та заявив, що у нього вичерпується терпіння що російського диктатора Володимира Путіна.

Президент США Дональд Трамп зробив нову заяву про проблему в досягненні миру в Україні, згадавши російського диктатора Володимира Путіна та українського лідера Володимира Зеленського.