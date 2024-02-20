Чому стрибнув курс долара: пояснення та прогноз банкіра

Банкір вважає, що курс навряд чи продовжить далі швидко зростати.

Курс долара на міжбанку за останній тиждень стрибнув майже на 1 гривню до 38,50 грн/долар.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав дилер департаменту глобальних ринків ОТП Банку Антон Курінний.

"Національний банк попереджав ринок, що можлива більша волатильність на ринку. Після короткого зміцнення гривні на період податкових виплат національна валюта почала слабшати, а регулятор - трохи пасивніше продавати валюту на ринку", - пояснив він.

Він підкреслив, що Нацбанк бере активну участь на окремих рівнях, тим самим даючи розуміння, що буде пауза. Однак він запевняє, що курс навряд чи продовжить швидко зростати.

"Спрогнозувати стратегію важко, але бачимо, що неможливо триматися в коридорі 37,50-38,20 грн/долар. Ми не очікуємо зростання одразу до 39,00 грн/долар. Скоріш за все, будуть періоди зміцнення гривні та зростання в коридорі 38,00-38,75 грн/долар", - сказав він.

За його словами, девальвація можлива, "але чи сягне курс позначки у 39 грн/долар - залежить від дій регулятора".

"Вважаємо, що була домовленість по стратегію "керованої гнучкості" курсу валюти. Тому зараз слідкуємо за деяким послабленням національної валюти. Можливо, це також пов'язано з проблемами щодо отримання допомоги від партнерів з США", - зазначив банкір.

Курінний переконаний, що зростання курсу долара навряд чи пов’язано зі зменшенням валютної виручки через блокаду українського кордону польськими фермерами, оскільки блокада зменшує так само й імпорт продуктів.

Нагадаємо, Кабмін просить НБУ дозволити продаж валюти українським компаніям для розрахунків із західними кредиторами.

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