Чому графіки відключення світла не діють однаково для всіх: у Міненерго пояснили

Світло / © Pixabay

Різна тривалість відключень електроенергії в різних регіонах, а подекуди навіть у сусідніх будинках чи під’їздах, зумовлена специфікою пошкоджень інфраструктури та технічними обмеженнями мережі.

Про це повідомили у Міністерстві енергетики.

У Міністерстві енергетики зазначають, що після ворожих атак енергосистема працює в екстремальних умовах, які не завжди дозволяють забезпечити рівномірний розподіл ресурсу.

«Електроенергію, вироблену на заході України, часто неможливо передати до інших регіонів через пошкоджені підстанції. Аналогічна ситуація й з імпортованим ресурсом: його не можна доставити споживачам туди, де мережі мають критичні руйнування. Крім того, об’єкти мають різний ступінь пошкоджень, тому ремонт на одних ділянках триває значно довше, ніж на інших», — зазначили в Міненерго.

Також додали, що ще однією причиною «несправедливості» у графіках є технічна архітектура міст. Крім того, різна тривалість знеструмлень пояснюється наступними причинами:

Ступінь пошкоджень. Відновлення розподільних мереж на різних ділянках потребує різного часу — десь ремонт триває довше.

Схеми заживлення. Будинки або навіть окремі під’їзди можуть бути підключені до різних трансформаторних підстанцій. Технічно змінити цю схему під час кризи неможливо.

Аварійні фактори. До планових графіків можуть додаватися екстрені відключення, якщо мережа перевантажена і виникає загроза масштабної аварії.

У Міненерго також нагадали: наявність світла в магазинах чи офісах поруч не завжди свідчить про несправедливість, адже бізнес часто використовує генератори або потужні зарядні станції.

Що робити, якщо світла немає лише у вас

Якщо в сусідніх будинках електрика з’явилася, а у вас ні, у міністерстві радять діяти за таким алгоритмом:

Перевірте сайт оператора системи розподілу (обленерго) на наявність локальних аварійних відключень. Зверніться до ОСББ чи балансоутримувача, якщо світло є в будинку, але відсутнє лише у вашій квартирі — це може бути несправність внутрішньобудинкової мережі. Залиште заявку в ОСР, якщо аварію не зафіксовано в базах.

«В жодному разі не втручайтеся самостійно у схеми живлення, оскільки це може призвести до перевантаження фази та виведення з ладу обладнання. Довіртеся спеціалістам», — зауважили в міністерстві.

Міненергетики закликає українців до ощадливого споживання у години, коли електрика з’являється, та радить вмикати потужні прилади почергово, щоб підтримати стабільність енергосистеми.

Нагадаємо, через наслідки кількох поспіль масованих атак на енергетичну інфраструктуру у столиці та низці районів Київської області запроваджено аварійні знеструмлення. Енергетики працюють у цілодобовому режимі, проте складні погодні умови уповільнюють темпи відновлення.

Енергетична ситуація залишається складною. У середу, 14 січня, в усіх регіонах України знову застосовуватимуться заходи обмеження споживання.