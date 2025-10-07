"Чому така паніка піднялася": експерт про те, що Міноборони отримає доступ до держреєстрів

Тимочко про мобілізацію / © ТСН

Міністерство оборони може отримати доступ до державних реєстрів для уточнення даних резервістів.

Про це заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ, військовий експерт Іван Тимочко, передають Новини.LIVE.

«Насправді питання стояло приблизно так, що Міністерство оборони отримує доступ до всіх реєстрів. І питання стояло, до яких найбільше і які найбільш точні», — сказав Тимочко.

Він повторив, що найбільш точний наразі — це реєстр виборців.

«Причому я про це говорив неодноразово три роки. Але дякую всім, що зреагували. Це насправді теж показник того, чого щонайбільше громадян (хвилює — Ред.). Але ми маємо розуміти, що мобілізація це не кара, це не примус, як такий. І це перш за все про захист, про любов, про оборону своєї країни. І є критерії відбору в армії не відповідно реєстрів», — каже Тимочко.

Експерт нагадав, що реєстри лише надають інформацію про соціальний статус громадян. Наприклад, чи є людина багатодітним батьком, особою з інвалідністю або з малозабезпеченої родини. Саме ці фактори враховуються під час визначення придатності до служби.

Тимочко здивувався, чому його коментар для ТСН.ua, що ТЦК викликатиме тих, хто ходив на вибори, викликала такий фурор.

«Я не розумію, чому це така паніка піднялася. Не забуваймо, що в „Резерв+“ зареєструвалося понад п’ять мільйонів українських громадян. Тобто тут теж немає якоїсь секретності, немає якоїсь унікальності. Але, тим не менше, ми маємо всі пам’ятати, що не страшилками має виступати потенційний призив в армію… Ми у війні: багато людей дійсно не виходять на контакт, багато зникло, багато емігрували, багато вивезли. І держава має розуміти: на кого опиратися, яка кількість громадян залишилась, навіть які, який економічний стан нас може чекати при тій чи іншій наявності громадян», — підсумував Тимочко.

Раніше повідомлялося, що в України змінили правила військового обліку — було запроваджено автоматичну постановку та зняття з обліку.