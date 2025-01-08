Чому ТЦК можуть подати військовозобов'язаного в розшук: 8 головних причин

У період воєнного стану та мобілізації ТЦК активно розшукують чоловіків віком від 25 до 60 років, які порушили правила військового обліку і не виконують своїх законних обов'язків.

Про це розповіли юристи.

Вони пояснили, що розшук ініціюється ТЦК та СП не для кримінального переслідування, а для забезпечення присутності порушників у районних ТЦК. Розшук ініціюється для складання протоколу про адміністративне правопорушення та накладення штрафу. Підставою є порушення статей 210 та 210-1 КУпАП.

До розшуку часто потрапляють чоловіки, які не перебувають на військовому обліку за місцем реєстрації або роботи, ігнорують повістки, ухиляються від проходження ВЛК або не уточнили свої облікові дані.

Після виявлення порушення ТЦК звертається до поліції для адміністративного затримання порушника. Затриманого доставляють до районного ТЦК, де складають протокол і накладають штраф. Якщо немає підстав для відстрочки, порушника можуть направити на ВЛК для подальшого призову. Військовозобов'язані, що перебувають у розшуку, не можуть бути заброньовані на підприємствах, а чоловікам за кордоном відмовляють у оформленні паспортів.

Розшук знімається після винесення постанови про адміністративну відповідальність і лише за особистої присутності військовозобов'язаного, оскільки дистанційне вирішення цього питання не передбачене законодавством.

Нагадаємо, головним словом 2024 року стало "бусифікація" – термін, який 2024 року широко поширився в українському суспільстві.

Читайте також: