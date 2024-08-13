Чому ТЦК не бачить у реєстрі "Оберіг" дані про осіб з інвалідністю: у Мінсоцполітики пояснили

Стало відомо, чому ТЦК не бачить в реєстрі "Оберіг" дані з соціальних реєстрів для надання автоматичної відстрочки.

ТЦК не бачить у реєстрі "Оберіг" дані про осіб з інвалідністю, які мають право на відстрочку.

У Мінсоцполітики це пояснюють відсутністю фінансування, пише "Судово-юридична газета".

"Бігати повинні дані, а не люди". Про це неодноразово заявляли у цифровій команді Міноборони. Тобто, якщо людина має право на відстрочку в силу свого соціального статусу, наприклад, є особою з інвалідністю, вона не повинна бігти до ТЦК і повідомляти про це, адже ці дані і так є у державних реєстрах чи базах.

Також читайте Чи можуть мобілізувати людей з інвалідністю ІІІ групи за новим законом: пояснення юристів

Але коли у держави немає фінансування на певні проекти, то бігати, на жаль, повинні якраз люди.

Так, ще 11 квітня 2024 року набув сили закон про цифровізацію військового обліку №3549-IX. Він вніс суттєві зміни до закону про Єдиний державний реєстр "Оберіг" щодо постійної передачі та актуалізації даних стосовно усіх військовозобов’язаних, призовників, резервістів.

Коментуючи цей закон, профільна заступниця Міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко вказувала, що Міноборони зробило обмін з базовими реєстрами, зокрема з реєстрами Мінюсту, з реєстрами Державної податкової служби і "на черзі Пенсійний фонд".

Обмін даними з Пенсійним фондом, за її словами, теж є дуже важливим, тому що Міноборони тоді буде "бачити трудовий шлях або професійний шлях військовозобов’язаного, зможе робити мобілізацію більш смарт, зможе робити рекрутинг і так далі".

Згодом постановою від 5 червня №650 Кабмін доручив Міністерству оборони та різним органам до 5 липня забезпечити електронну інформаційну взаємодію з Реєстром "Оберіг" з метою автоматичної передачі даних.

Зокрема, така взаємодія потрібна для автоматичного надання та продовження відстрочок. Адже, як раніше писала "Судово-юридична газета", відсутність механізму автоматичного надання і продовження відстрочки провокує корупційні ризики і ставить громадян у нерівні умови. Так, заброньовані експерти з питань реформ, які працюють з іноземними донорами, вже можуть оформити відстрочку через Дію, а особам з інвалідністю, доглядачам, багатодітним батькам, студентам тощо доводиться стояти в постійних чергах в ТЦК.

Отже, журналісти звернулися із запитом до уряду стосовно того, чи реалізовано взаємодію реєстру "Оберіг" та реєстрами Мінсоцполітики та Пенсійного фонду задля прискорення розгляду питань стосовно надання відстрочки категоріям, визначених у статті 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", а також чи передає нині Пенсійний фонд і Міністерство соціальної політики в електронному вигляді до Реєстру військовозобов'язаних відомості про встановлення, зміну групи інвалідності, як це передбачено законом.

Як випливає із відповіді Міністерства соціальної політики, між Міністерством соціальної політики України та Міністерством оборони України підписано договір інформаційної взаємодії від 4 червня 2024 року.

Однак станом на сьогодні Договір не реалізовано "у зв’язку з відсутністю фінансування, тому передача відомостей із баз даних Мінсоцполітики до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів не здійснюється".

Таким чином, через відсутність фінансування наразі немає автоматичної передачі даних про осіб за інвалідністю до Реєстру "Оберіг", і, відповідно, поки не реалізовано функцію автоматичного надання та продовження відстрочки.

Раніше в Міноборони вже давали відповідб на це запитання.

"За інформацією Директорату цифрової трансформації у сфері оборони, Міністерство оборони України проводить роботу з організації інформаційної взаємодії з центральними органами виконавчої влади та іншими органами державної влади держателями (розпорядниками, адміністраторами) інформаційно-комунікаційних систем, реєстрів, баз (банків) даних, що зазначені відповідно до статті 14 Закону України “Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів”, а також проводить роботу над розширенням переліку послуг", – зазначили у Міноборони.

Нагадаємо, відповідно до закону про Реєстр військовозобов’язаних, актуалізація бази даних Реєстру "Оберіг" здійснюється на підставі відомостей, що вносяться органами ведення Реєстру, а також шляхом електронної інформаційної взаємодії (обміну відомостями) між Реєстром та інформаційно-комунікаційними системами, реєстрами (у тому числі публічними), базами (банками) даних, держателями (розпорядниками, адміністраторами) яких є державні органи.

Серед іншого, органи ведення Реєстру, тобто, ТЦК повинні були б одержувати в електронному вигляді від:

Пенсійного фонду – відомості про встановлення, зміну групи інвалідності; відомості про зайнятість (код ЄДРПОУ та місцезнаходження підприємства, установи, організації, місце роботи, посада, стаж роботи); відомості про досвід роботи за спеціальністю.

Міністерства соціальної політики – відомості про встановлення, зміну групи інвалідності; місце проживання та місце перебування; номери засобів зв’язку та адреси електронної пошти; відомості про внутрішньо переміщену особу; відомості про батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників та інших представників, а також дітей (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження) – виключно за згодою призовника, військовозобов’язаного, резервіста; відомості про сімейний стан особи та відомості про членів її сім’ї (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження) – виключно за згодою призовника, військовозобов’язаного, резервіста; відомості щодо обмеження цивільної дієздатності, визнання особи недієздатною (поновлення дієздатності).

Однак наразі, як випливає із відповіді Мінсоцполітики, цей обмін не реалізовано, тож, громадяни повинні повідомляти ТЦК про наявність права на відстрочку в силу свого соціального статусу особисто.

Пояснення Мінсоцполітики / Фото: Судово-юридична газета

Чому Кабміном була обрана саме така черговість цифровізації процедур – спочатку введення бронювання через "Дію", а потім вже спрощення для осіб з інвалідністю та соціально уразливих категорій населення – невідомо.

Нагадаємо, нардеп Роман Костенко пояснив, яким він має бути мобілізаційний вік в Україні.

Новий рекорд України з підтягувань встановив чоловік з інвалідністю