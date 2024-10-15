Чому ТЦК влаштовують рейди на концертах, у спортзалах і ресторанах: всі подробиці

Масові рейди ТЦК поставили на вуха всю країну. Днями чоловіків “пакували” у спортзалах, ресторанах, на автозаправках і навіть на концертах. Чи не найгучніший зі скандалів зчинився, коли представники територіальних центрів разом з поліцією перевіряли документи у відвідувачів концерту "Океану Ельзи". Постає запитання – невже в Україні все так погано з мобілізацією? Чому ж насправді ТЦК влаштовують такі рейди та облави?

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Масові рейди ТЦК

Ця тема турбує українців уже кілька днів поспіль. Останнім часом працівники ТЦК все частіше навідуються до громадських закладів і перевіряють документи у військовозобов’язаних українців. Одні не опираються, інші вигукують “Ганьба” на адресу військовослужбовців і працівників поліції. Так сталося у Львові, де ТЦК завітав на весілля.

"Ганьба" співробітникам ТЦК вигукували і в Києві. Саме там виник перший і, мабуть, найгучніший скандал. Все розпочалося з концерту “Океану Ельзи”. Днями гурт відсвяткував своє 30-річчя, і саме до цієї дати приурочив свої жовтневі шоу в столиці. Перший святковий концерт відбувся 11 жовтня.

Після завершення виступу біля Палацу спорту на відвідувачів чекали кілька десятків співробітників ТЦК та СП разом з поліцією. Вони перевіряли військово-облікові документи у військовозобов’язаних. Декого з відвідувачів концерту затримували та садили до поліцейських авто.

Це не єдиний концерт, на якому днями помітили співробітників ТЦК. 12 жовтня вони завітали на ще один культурний захід. Йдеться про виступ стендап-коміка Антона Тимошенка в Черкасах.

У Хмельницькому також не минулося без скандалів. Місцеве видання Хмельницький Live повідомляло, що ТЦК розпочали рейди по закладах і нічних клубах. Крім того, представників ТЦК помітили також у спортивних залах міста, а згодом – у закладах харчування та ТРЦ.

Далі ТЦК дісталися Буковеля та Яремче. Як видно на опублікованих кадрах, невеликі групи військовослужбовців у супроводі поліцейського перевіряли документи у постояльців Буковеля. Як пишуть у Мережі, співробітники ТЦК також навідалися до ресторану в туристичному селищі Яремче та побували на автобазарі під Івано-Франківськом.

А на Закарпатті жінки вирішили не пускати чоловіків у військовій формі, ймовірно, працівників ТЦК, до свого села. Зрештою військові вирішили газувати на бусі попри те, що попереду стояли жінки, деякі з них – з дітьми на руках.

Чому ТЦК влаштовують рейди

Після низки гучних скандалів у Верховній Раді пояснили, що такі заходи необхідні. Мобілізаційні рейди ТЦК у громадських місцях пов’язані з потребою поповнення підрозділів ЗСУ. Таку думку висловив народний депутат від "Слуги народу" Олександр Федієнко в етері "Радіо Свобода". Нардеп заявив, що військове керівництво повинне нагадувати призовникам про їхні обов’язки.

Нардеп каже, що бойові командири звертаються до ТЦК по поповнення підрозділів. Він наголосив, що подібні мобілізаційні заходи необхідні через потребу доукомплектування бойових підрозділів Сил оборони.

Федієнко наголосив, що не всі мобілізовані потрапляють на лінію фронту, таких – близько 10%. Натомість у ЗСУ є дефіцит у тилових кадрах на посади, наприклад, електриків чи водіїв.

Нагадаємо, рейди тривають: ТЦК перевіряли документи на концерті у Броварах і ходили по кафе Одеси.

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