Чому техніка може згоріти під час відключень світла та як цьому запобігти

Під час планових та аварійних відключень електроенергії через нестабільну напругу побутова техніка виходить з ладу. Щоб робити в такому разі, щоб запобігти псуванню техніки, розповідаємо в матеріалі ТСН.ua.

Після вмикання світла, яке було відсутнє внаслідок відключень електроенергії, одночасно починають працювати різноманітні прилади, як-то холодильники, лампи, телевізори тощо – напруга різко стрибає.

Коли вмикають електромережу, замість 220 В подають напругу в 170-260 В. Якщо ж із ладу виходить нульовий провідник, а це дуже часто трапляється у старому житловому фонді, напруга може зрости до 300 В. Саме через такий стрибок деякі прилади виходять з ладу.

Тому так необхідно вимикати всі прилади з розетки після відключення світла та вмикати їх через 30 хвилин після відновлення його в будинку і робити це поступово. Спочатку прилад, що потрібен у першу чергу, наприклад, холодильник, потім наступні.

Нехтування цими правилами і призводить до замикання, псування техніки та врешті-решт – до пожеж.

У багатьох старих будинках відсутні щитки у самих квартирах, а в щитках, що розташовані в під’їздах, підключення відбувається хаотично.

Тому електрики радять встановлювати реле напруги – власне стабілізатор напруги, який здатен захистити техніку від пошкоджень. У разі різкого падіння чи, навпаки, зростання напруги реле напруги відключає подавання струму до його стабілізації, запобігаючи таким чином подаванню небезпечного для техніки струму. Навіть якщо техніка продовжує працювати під час перепадів, термін її роботи скорочується. Вартість такого реле зараз від 1000 грн. Тож фахівці рекомендуються його придбати.

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