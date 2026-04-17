Чому телефонують і мовчать у слухавку: розкрито небезпечну схему шахрайства в Україні

© www.freepik.com/free-photo

Майже кожен українець стикався із дратівливою ситуацією: на екрані смартфона висвічується незнайомий номер, ви натискаєте кнопку відповіді, але у відповідь чуєте лише тишу або короткі гудки. На перший погляд, такі виклики здаються безглуздими, адже зловмисники нічого не вимагають. Проте фахівці застерігають: це — початок небезпечної схеми.

Про це пише ZDNET.

Як пояснюють експерти, такі мовчазні виклики найчастіше є автоматизованою розвідкою. Аферисти діють у промислових масштабах, атакуючи тисячі номерів одночасно. Головна мета на цьому етапі — не вкрасти ваші гроші миттєво, а перевірити, чи є номер «живим».

«Дзвінок, під час якого незнайомці дзвонять і мовчать або скидають — це найчастіше не випадковість. Це перевірка того, що номер активний і ним користується реальна людина. Якщо на виклик відповіли, зловмисники розуміють — на іншому кінці трубки дійсно хтось є», — зазначають аналітики.

Щойно ви відповідаєте на такий «пустий» дзвінок, ваш номер позначається як активний у базах даних. Надалі його передають шахраям вищої ланки для розсилки вірусів, фішингових дзвінків або спроб зламати банківський рахунок та доступ до сім-карти.

Іноді тиша в трубці триває кілька секунд, після чого ви все ж чуєте голос оператора. Це ознака роботи так званих предиктивних систем набору номера. Боти одночасно дзвонять десяткам абонентів, і як тільки хтось підіймає слухавку, система перенаправляє дзвінок вільному оператору. Якщо вільних працівників у цю секунду немає, ви чуєте лише тишу, поки система не розірве з’єднання.

Існує поширена версія, що під час таких дзвінків не можна говорити слово «так», адже шахраї нібито запишуть голос для оформлення кредитів. Фахівці заспокоюють: короткого привітання зазвичай недостатньо для підробки біометричних даних. Проте давати зайвий шанс зловмисникам не варто. Запис голосу може стати фінальним штрихом у схемі, якщо частина ваших даних уже була зламана раніше.

Золоті правила безпеки

Фахівці дали чіткий алгоритм дій, який допоможе мінімізувати інтерес зловмисників до вашої персони:

Варіант перший: негайне припинення виклику. Якщо ви зняли трубку і не почули привітання протягом першої секунди — одразу кладіть її. При відсутності реакції з вашого боку номер можуть позначити як неактивний, і аферисти втратять до нього інтерес.

Варіант другий: тиша у відповідь. Якщо ви все ж вирішили дослухати, нічого не кажіть першими. Можна залишитися на лінії, вимкнувши мікрофон. Якщо на іншому кінці продовжується тиша — це стовідсоткова робота ботів.

Варіант третій: технологічний захист. Експерти радять використовувати спеціальні мобільні застосунки для фільтрації спаму, такі як Truecaller, Hiya або RoboKiller. Вони автоматично блокують виклики з номерів, які вже потрапили до чорних списків інших користувачів.

