Чому тріскаються помідори на кущах і як вберегти овочі від псування

Досить часто здорові та міцні плоди помідорів починають тріскатися в теплиці або на відкритому ґрунті. З цією проблемою стикаються практично всі городники. Чому тріскаються помідори і як цьому завадити - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Навіть хороші плоди помідорів на здорових кущах можуть лопатися. Тріснуті овочі зовсім не підходять для консервації. А ще в тріщинах селяться бактерії, які стають причиною загнивання плодів. А ще зіпсовані помідори можуть стати джерелом розповсюдження патогенних мікроорганізмів.

Поява тріщин на томатах - не інфекція і не хвороба. Це фізіологічний стан, який виникає тоді, коли є порушення у правилах догляду за рослиною. Найчастіше тріщини з'являються при перепадах водного балансу чи після різкої зміни умов зростання. Великі сорти - більше схильні до появи тріщин. А найбільш чутливими вважаються світло-жовті плоди.

Чому тріскаються помідори і що робити: відео

Чому тріскаються помідори в теплиці

В теплиці помідори тріскаються набагато частіше. Це пояснюється тим, що під плівкою ґрунт скоріше висихає через підвищені температури. Городникам приходиться частіше та рясніше поливати землю, що провокує появу тріщин.

Чому тріскаються помідори в теплиці - основні причини:

перегрівання плодів;

погано підібраний для теплиці сорт;

надмірне поливання вже дозрілих плодів;

під час підгодівлі використання концентратів;

дефіцит поживних речовин;

зайве оголення кущів.

Варто зазначити, якщо відривати понад 3 листочки на тиждень, помідори почнуть тріскатися частіше.

Чому тріскаються помідори на відкритому ґрунті

Тріскатися можуть не лише стиглі червоні помідори. Навіть на зелених плодах часто з'являються тріщини. Не у всіх городників є можливість підтримувати 60-70% вологість ґрунту. Коли земля пересихає, ріст плодів сповільнюється і шкірка починає ставати менш еластичною. Потім людина рясно поливає рослину, що різко відновлює ріст клітин. Шкірка не може витримати такого перепаду і лопається.

Чому тріскаються помідори на відритому ґрунті - причини:

вдень і вночі надто різко змінюється температура повітря;

різка зміна погодних умов (коли один день похмуро і дощить, а інший вже сонячна погода);

прямі сонячні промені;

занадто дощова погода чи рясне поливання;

нерегулярне поливання.

Що робити, щоб помідори не тріскалися: основні поради для теплиць та відкритого ґрунту

Чому тріскаються помідори і що з робити, щоб цьому запобігти? / Фото: pixabay.com

Головне правило, про яке завжди потрібно пам'ятати, - не змінюйте умови зростання помідорів надто різко.

Заходи, щоб тепличні помідори не тріскалися

Для теплиці краще підходять м'які сорти, типу "Страус", "Кентавр", "Діва", "Наша Маша", "Прекрасна леді", "Арлекін" тощо. Ці сорти мають більш товсту шкірку, яка рідко тріскається. В період формування крони та кореневої системи, дуже важливо дотримуватися регулярного та рівномірного поливання. Не допускайте пересушування чи перезволоження ґрунту. Якщо дах теплиці виготовлено зі скла чи полікарбонату, на літо його потрібно обробити вапняним молоком. Так ви зможете знизити температуру у теплиці, що зменшить і швидкість віддавання вологи. Можна також накрити теплицю агроволокном або спеціальною сіткою. Розкривайте всі двері теплиці при дуже високих температурах повітря. Якщо ви все ж допустили пересихання ґрунту, не можна різко його поливати. Робіть поливання невеликими порціями та в декілька етапів. Якщо вночі температура повітря опускається до +13 градусів, поливати слід не раніше полудня. Якщо погода стоїть спекотна - лише увечері. Не варто рясно поливати кущі з великою кількістю зрілих плодів. Вони вже мають потужну кореневу систему і здатні отримати достатньо вологи з глибоких шарів ґрунту. Поливайте їх локально кожні 5 днів. Концентровані добрива вносяться з розрахунку 20 г на відро води (10 літрів). Якщо ви бачите, що листя скручуються та жовтіють, скоротіть кількість поливання.

Як зберегти плоди помідорів на відритому ґрунті

Вибирайте ті сорти, які підходять для висаджування у відкритий ґрунт. Не забувайте контролювати баланс вологи - особливо важливо це в ранній період дозрівання. Регулярно перевіряйте ступінь вологи. Коли плоди починають дозрівати, земля повинна були вологою на 50%. Чим більше стиглі плоди, тим менше вологи їм потрібно. Коли ґрунт сильно пересихає, поливати потрібно поступово, у кілька етапів. Крона рослини повинна повністю прикривати плоди від прямих сонячних променів. Для збереження вологи на потрібному рівні можна використовувати мульчування. Не забувайте про баланс мікроелементів.

Як зберігати потріскані помідори довше: простий народний метод

Якщо ви зібрали вже потріскані помідори, але у вас немає часу на те, щоб їх переробити, існує простий народний метод, що допоможе зберегти їх на довший період часу.

Вам знадобиться звичайна кухонна сіль. Її потрібно насипати на тріщини. В цьому випадку вона "законсервує" їх та збереже плоди без псування. А далі ви вже зможете придумати, що робити з плодами.