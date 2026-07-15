Чому тривога через балістику іноді лунає після вибухів: у Міноборони пояснили

Чому тривога при балістиці запізнюється: Сергій Флеш пояснив причини

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Останнім часом під час ворожих ударів балістикою по Києву сигнал повітряної тривоги вмикається вже після того, як пролунали вибухи.

Чому так стається, пояснив фахівець із систем зв’язку та радник міністра оборони Сергій (Флеш) Бескрестнов.

Флеш наголосив, що вся інформація про підготовку або безпосередні пуски російських балістичних ракет надходить до України від міжнародних партнерів.

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«Ніхто з нас не знає і не повинен знати, як вони отримують цю інформацію, але не треба бути надто розумним, щоб зрозуміти, що основним джерелом інформації є супутникове спостереження за точками запуску та система фіксації фактів запуску», — пояснив він.

Радник глави Міноборони нагадав, що ракета долітає до Києва за 2–4 хвилини, тому час дуже обмежений.

«Будь-який збій системи призведе до затримки отримання інформації. Жодна система не може бути ідеальною, тому збої трапляються, і сигнал тривоги може запізнитися», — каже Флеш.

Водночас, трапляються випадки, коли тривога є, а запуску немає. За словами експерта, це відбувається тому, що супутники фіксують дії на пускових установках, які передують запуску ракет, а самих запусків з якоїсь причини може й не бути.

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«Пам’ятаєте, скільки разів лунала хібна тревога по „Орешнику“? Це так само розвідувальні супутники візуально фіксують активність на пусковій установці, але чи відбудеться запуск, чи ні — незрозуміло», — підсумував Сергій «Флеш» Бескрестнов.

У коментарях зауважили, що якщо інформація про запуск поступає від партнерів, то чому вони не можуть просто «злити» точки запуску, щоб українців знищили пускові установки. У коментарях Флеш пояснив, чому зробити це не так легко.

Також українці зауважили, що прифронтові Харків і Запоріжжя уже давно зіткнулися з такими випадками, коли тривога через балістику лунає уже після вибухів.

Нагадаємо, 11 липня перші вибухи у Києві пролунали до оголошення сигналу повітряної тривогу, бо Росія застосувала балістику з дуже коротким часом підльоту.

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