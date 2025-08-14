Колорадський жук / © Pixabay

В Україні цього року різко зменшилася кількість колорадського жука — головного шкідника картоплі та інших пасльонових культур.

Про це розповів ентомолог Національного природного парку «Тузлівські лимани» Євгеній Халаїм.

Цьому сприяли кліматичні умови та зміни у сільському господарстві.

За його словами, колорадський жук швидко пристосовується до хімічних препаратів, і за кілька років здатен виробити стійкість до нового інсектициду. Водночас у нього майже немає природних ворогів, адже комаха неприємна на смак більшості хижаків.

«Здебільшого він неприємний на смак для них, він виробляє якусь речовину, яка гірка на смак. Тобто його уникають хижаки», — пояснив він.

Цього літа спека та посуха стали головними факторами, що вплинули на чисельність шкідника. Частина жуків могла загинути, інші залишилися в ґрунті, очікуючи сприятливішої погоди.

«Оцей рік дуже цікаво, до речі, багато хто повідомляє, що колорадського жука майже немає. Тобто спека і посуха повпливала, на їх чисельність. Або вони не вижили, або деякі кажуть, що вони залишаються сидіти в землі. Тобто, можливо, далі трошки спека спаде і з’явиться волога, вони повилазять», — зазначив Халаїм.

Ще однією причиною стало зменшення площ, засаджених картоплею. Попри це фахівці попереджають: за зміни клімату та відновлення врожаїв колорадський жук може повернутися на українські поля вже найближчими роками.

Нагадаємо, в Україні зростає загроза поширення небезпечного виду кровосисних комах — тигрового комара, який є переносником серйозних вірусних інфекцій. Цей вид становить особливу небезпеку, адже може передавати лихоманку Західного Ніла, денге, чікінгунью, вірус Зіка та жовту лихоманку. На відміну від звичних для нашої місцевості комарів, тигровий активний навіть удень і нападає на людину.

Лихоманка Західного Ніла, зокрема, передається через укуси інфікованих комарів. У більшості випадків вона протікає безсимптомно, однак приблизно у 20% заражених з’являються грипоподібні ознаки: підвищена температура, головний біль, біль у м’язах і суглобах, нудота, діарея та загальна слабкість. У важких випадках можливі ураження нервової системи — менінгіт, енцефаліт, порушення свідомості та навіть параліч.