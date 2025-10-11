Чому ТЦК тримає військовозобов'язаних у розшуку навіть після штрафів: пояснення юристки

Мобілізація в Україні. / © ТСН

Після оплати штрафу від ТЦК військовозобов'язаного знімають із розшуку. Втім, трапляються випадки, коли людина продовжує "світитись" у базі.

Що робити таких випадках і куди скаржитись, розповіла юристка Наталія Гнатик у коментарі “РБК-Україна”.

За її словами, трапляються випадки, коли після оплати штрафу від ТЦК знову з'являється відмітка про розшук. Результат оплати штрафів, каже юристка, залежить від індивідуальної ситуації кожної військовозобов'язаного.

"Якщо ви оплатили штраф і думаєте, що це раз і назавжди вирішить ситуацію з розшуком, то це не працює. Але це може бути виходом. Ви платите штраф, вас знімають з розшуку і вирішуєте питання з ТЦК далі. Тобто така сплата штрафу дає час, короткий чи не дуже - знайти роботу з бронюванням, знайти законні підстави для відстрочки і вирішувати далі все це в законному полі", - пояснила Наталія Гнатик.

Зазвичай питання з неправомірними штрафами і іншими незаконними діями ТЦК радять вирішувати у суді. Втім, цей процес може затягнутись на місяці, а в Києві та великих містах доведеться чекати ще довше. За цей час чоловіку можуть направити ще кілька повісток.

"В більшості доводиться закривати провадження тільки після сплати штрафу. Можна прийти до ТЦК для розв'язання цього питання особисто, але треба розуміти, якщо ви не маєте підстав для відстрочки, то вас там мобілізують", - каже юристка.

Нагадаємо, за постановою Кабміну, українців віком від 25 до 60 років братимуть на облік у ТЦК автоматично. Тепер Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки матимуть більше даних про військовозобов'язаних. Йдеться про прізвище, ім'я та по батькові, податковий номер, адресу місця проживання (реєстрації), місце роботи (самозайнятості), освіту тощо.

