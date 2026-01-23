Чому у більшості областей запровадили аварійні відключення: в "Укренерго" пояснили

Відключення світла / © Associated Press

У більшості регіонів України сьогодні вранці, через критичне ускладнення ситуації в енергосистемі, запровадили екстрені аварійні обмеження споживання. Причиною став вихід кількох об’єктів генерації у позаплановий ремонт на тлі наслідків масованих російських атак.

Про це повідомили в «Укренерго».

Як зазначили в «Укренерго», енергосистема країни досі не відновилася після серії ракетно-дронових ударів по електростанціях та підстанціях. Сьогодні навантаження на мережу стало критичним: через пошкодження минулих періодів вцілілі енергоблоки працювали з надмірним перевантаженням, що призвело до їхньої технічної відмови.

Зазначається, що диспетчери були змушені вдатися до аварійних відключень, щоб запобігти неконтрольованому виходу з ладу високовольтного устаткування та зберегти цілісність системи. В енергетичній компанії наголошують, що ситуація є вимушеною та контрольованою ремонтними бригадами:

«Обладнання наразі працює на межі можливого. Вцілілі енергоблоки несуть колосальне навантаження, щоб забезпечити країну світлом, і потребують зупинки для термінового ремонту. Ми робимо все, щоб якнайшвидше повернути генеруючі потужності в мережу», — зазначають енергетики.

За словами енергетиків, фахівці вже розпочали відновлювальні роботи. Очікується, що після завершення ремонту на окремих об’єктах аварійні обмеження будуть скасовані, а регіони повернуться до звичних графіків погодинних відключень. Громадян закликають до розуміння та просять максимально обмежити використання електроприладів протягом дня, щоб знизити тиск на систему.

Яка ситуація зі світлом в Україні

Зранку 23 січня у кількох регіонах запровадили аварійні відключення світла. Раніше оприлюднені обленерго графіки погодинних знеструмлень там наразі не діють.

Вночі проти 22 січня армія РФ атакувала Чорноморськ в Одеській області. Через обстріл місто залишилось без електропостачання та опалення.

У Києві теж запровадили екстренні відключення світла. Сергій Коваленко пояснив, за яких умов столиця зможе відмовитися від ручного керування мережею та повернутися до стабільних графіків.

Раніше ми писали, що потепління, яке йде до України, дещо знизить енергоспоживання і полегшить ситуацію із забезпечення українців електроенергією. Але графіки відключення світла можуть застосовуватися ще 2-3 роки.