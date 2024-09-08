Чому у день вбивства Ірина Фаріон була з валізою: донька розповіла подробиці

Валізу з речами досі не повернули правоохоронці, оскільки вона фігурує як речовий доказ у справі.

Мовознавиця Ірина Фаріон, яку було вбито 19 липня у Львові біля її будинку, стояла на вулиці із валізою, оскільки наступного дня планувала поїздку з рідними на відпочинок в Болгарію.

Про це розповіла її донька Софія Особа (Семчишин) в інтерв'ю 5 каналу.

“Ми мали виїжджати в суботу [20 липня] о 5 ранку. Вона дуже хотіла, щоб малі [онуки] відпочили. Мама казала, що під час війни треба відпочивати в Україні. Але, оскільки море в Україні не дуже безпечне, ми обрали Болгарію, щоб туди поїхати", - зазначила Софія.

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За її словами, цю валізу з речами досі не повернули правоохоронці, оскільки вона фігурує як речовий доказ у справі.

“Це буде, насправді, найважче - що треба буде дивитися всі ці речі", - додала донька Фаріон.

Софія Особа також відзначила, що після трагедії туристична фірма повернула сім'ї усі кошти, які було заплачено за цю подорож, яка так і не відбулася. Ці кошти передадуть в батальйон, у якому служить зять мовознавиці Василь Особа.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Галицький районний суд Львова арештував низку особистих речей ексдепутатки та мовознавиці Ірини Фаріон, яку було вбито 19 липня.

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