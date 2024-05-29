Чому у деяких випадках після візиту до ЦНАПу потрібно все одно йти до ТЦК: пояснення

Під час оновлення даних у ЦНАПі військовозобов'язаний може отримати відмову і тоді йому потрібно йти до ТЦК та СП. Це відбувається, якщо до персональних даних потрібно внести певні зміни.

Про це повідомила директорка департаменту надання адміністративних послуг КМДА Наталія Шамрай в інтерв'ю РБК-Україна.

"Хочу звернути увагу, що в оновленні даних в деяких випадках можуть бути відмови. ЦНАПи не мають повноважень та можливостей змінювати дані системи. У випадках відмов людині треба йти до ТЦК і СП. Тому що це єдиний орган, який приймає рішення з цієї теми", - пояснила вона.

Як загалом відбувається оновлення даних в ЦНАПах

За її словами, прийом на оновлення даних адміністратором ЦНАПу триває 7-10 хвилин. Далі ще доведеться почекати певний час, поки дані оновляться. Після цього людина отримує витяг про оновлення даних.

"В залежності від технічної спроможності системи, чекати доведеться від 10 хвилин до кількох годин. Якщо витяг не сформувався відразу, ми видаємо людині опис прийнятих документів. Це є підтвердженням того, що людина прийшла до ЦНАПу, зробила заявку на оновлення даних і чекає на результат. Навіть якщо самого витягу ще немає. А коли все готово, в смс-повідомленні приходить сповіщення, і роздрукований адміністратором з проставленим печаткою та підписом витяг можна забирати", - скказала Шамрай.

Нагадаємо, у ЦНАПі повідомили, чи оформлюють відстрочку від мобілізації.

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