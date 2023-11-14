Чому у Києві ППО може збивати балістику, а в інших містах - ні: пояснив Ігнат

Україна зараз має лише два дивізіони систем ППО Patriot.

Київ захищають американські системи ППО Patriot, які можуть збивати балістичні ракети. Однак цих систем недостатньо, щоб перекрити всю територію України.

Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону у вівторок, 14 листопада.

"Скільки у нас дивізіонів Patriot ми знаємо. Два дивізіони, які були офіційно озвучені. Очікуємо, що буде більше. Patriot, який здатний працювати по балістиці теж не безмежні можливості має", - сказав Ігнат.

Як він пояснив, радіус дії Patriot по балістичній ракеті до 40 км, тому "можна лише собі уявити скільки потрібно таких систем, щоб покрити територію України. Принаймні захистити усі великі міста, об'єкти тощо.

Він додав, що Повітряні сили поступово посилюються.

Нагадаємо, 11 листопада Росія намагалася вдарити по Києву балістичною ракетою. Ворожу ціль збила система ППО Patriot.

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