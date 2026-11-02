Чому у Києві та Дніпрі найжахливіша ситуація зі світлом: експерт пояснив причини

Відключення світла / © УНІАН

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Найскладніша ситуація зі світлом у Києві та Дніпрі пояснюється тим, що Росія зосередила удари на енергооб’єктах цих регіонів. Наразі ці міста дуже залежать від зовнішнього живлення з об’єднаної енергосистеми. Генерації в Україні вистачає, але передати її важко.

Про це розповів директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко, повідомляє «РБК-Україна».

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За словами експерта, Росія сконцентрувала атаки на енергетичній інфраструктурі Київського регіону, який є найбільшим в Україні за чисельністю населення та має важливе управлінське значення. Подібна ситуація спостерігається і в Дніпрі, який є одним із ключових промислових центрів країни.

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Омельченко зазначив, що в Києві фактично зруйновані всі теплоелектроцентралі, а також Трипільська ТЕС на Київщині. Унаслідок цього столиця майже повністю перейшла на отримання електроенергії з об’єднаної енергосистеми. Водночас російські удари пошкодили значну кількість підстанцій, через які електрика постачається до міста.

Складна ситуація і в Дніпрі. Там знищена Придніпровська ТЕС, яка раніше була найбільшим генерувальним об’єктом регіону. Відтак місто та область також змушені значною мірою покладатися на зовнішні джерела електропостачання.

«Генерації вистачає, але передати її важко, тому що власну генерацію і Дніпра, і Київського регіону Росія заздалегідь значно пошкодила. І взагалі деякі структури й об’єкти генерації зупинили роботу», — пояснив експерт.

Яка ситуація зі світлом у Києві та Дніпрі

Нагадаємо, кілька днів поспіль Київ надовго залишається без світла через інтенсивні атаки та безперервні тривоги, які тривають часом із паузами лише до 40 хв. Нардеп Сергій Нагорняк пояснив, що це не дозволяє енергетикам безпечно дістатися до пошкоджених підстанцій і виконати відновлювальні роботи. За словами політика, єдиним вирішенням проблеми є суттєве посилення ППО проти реактивних дронів, щоб вони не долітали до Київщини.

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Зауважимо, станом на 1 листопада через нічні російські удари по енергетиці Дніпропетровщини без світла залишилися майже 100 тис. споживачів у трьох районах. Водночас енергетики вже повернули світло майже всім абонентам, знеструмленим напередодні, та повністю відновили водопостачання в Дніпрі.

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