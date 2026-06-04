Чому у мобілізованих забирають телефони в ТЦК: у ЗМІ дізналися причини

Мобілізація / © ТСН

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Українцям, яких мобілізують до ЗСУ, можуть обмежувати користування мобільними телефонами. Таку заборону вводять у військових частинах чи навчальних центрах, щоб завадити російській розвідці та захистити бійців від ракетних ударів.

Про це йдеться у матеріалі видання Texty.org.ua, журналісти якого поспілкувалися з колишнім військовослужбовцем одного з Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

У мобілізованих можуть забирати телефон — які причини?

Колишній представник ТЦК Олександр, який місяць тому звільнився за станом здоров’я, пояснив, що скупчення мобільних сигналів в одному місці є легким орієнтиром для ворога.

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«Росіяни знають, де розміщені навчальні центри. Якщо з однієї точки десь у лісі одночасно буде багато мобільних дзвінків, вони одразу вичислять і запустять ракету», — цитує видання слова військового.

Також у ТЦК розповіли, що телефон у військовозобов’язаних можуть забрати на вході до будівлі або під час затримання тих, хто перебуває в розшуку. Зазвичай це стосується лише агресивних громадян.

Представник військкомату розповів, що затримані часто викликають поліцію, заявляючи про незаконне утримання. Через це приїжджає наряд, який змушений усе перевіряти та оформлювати документи.

Дехто також викликає швидку допомогу — тоді лікарі мають офіційно зафіксувати причину відмови в госпіталізації, а працівникам ТЦК доводиться доводити, що ці виклики були безпідставними.

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«На швидкій уже знають: якщо виклик до нас, то 9 із 10 він фейковий», — каже Олександр.

Також додав, коли військовозобов’язаний повідомляє рідним, у якому він ТЦК, ті інколи намагаються його «відбити». Наприклад, один блогер написав у соцмережах, де перебуває, і під будівлю одразу приїхав натовп його підписників. Вони заблокували виїзди, щоб хлопця не повезли на навчання. Бували й випадки, коли родичі влаштовували погоню за авто ТЦК та трощили їх. А одного разу військовий із фронту разом із побратимами приїхав забирати свого рідного брата.

Водночас представник військкомату Олександр запевняє: якщо людина поводиться адекватно, їй дають зателефонувати і дозволяють побачитися з рідними, щоб взяти речі, їжу чи просто поговорити.

Якщо затриманого відпускають, йому одразу повертають телефон та речі. Якщо ж його мобілізують, усе це передають представнику військової частини, адже у навчальних центрах теж можна користуватися зв’язком. Зазвичай там дозволяють дзвонити раз на тиждень, а в деяких місцях телефони не забирають взагалі.

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Мобілізція в Україні — останні новини

Нагадаємо, Кабмін ухвалив нову постанову (№ 692), яка серйозно змінює правила бронювання працівників. Тепер військовозобов’язаних на підприємствах рахуватимуть по-іншому, також з’явилися нові вимоги до зарплат і більші штрафи. Якщо компанія порушить ліміти або платитиме «в конвертах», вона втратить статус критично важливої і не зможе бронювати людей.

Також ми писали, що деякі українці, які мають бронь від мобілізації, однаково мають проходити військово-лікарську комісію.

Раніше ми писали, що в Україні готують масштабну реформу мобілізації, яка передбачає посилення відповідальності та примусові заходи для військовозобов’язаних у розшуку, щоб забезпечити ротацію військових, які воюють від 2022 року.

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