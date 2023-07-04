Чому у платіжках за газ з’являються неправильні цифри

Насправді цифри у платіжках за газ не беруться "з повітря", а цьому є логічне пояснення.

У "Газопостачальній компанії "Нафтогаз України" пояснили, чому у платіжках за газ надходять некоректні цифри, які начебто беруться "з повітря".

Усе роз’яснила пресслужба газопостачальної компанії.

Так, головна причина того, чому у платіжках за газ з’являються некоректні нарахування, – передавання показань лічильника із запізненням або ж не надання їх узагалі.

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Якщо показники газового лічильника не передаються до 5 числа кожного місяця (включно), то облгаз самостійно вказує обсяг спожитого газу (на рівні середнього споживання клієнта). Саме тому і виникають непорозуміння.

"Передавайте показання лічильника вчасно та бережіть власні час та нерви", – порадили в компанії.

Як можна подати показники лічильника на газ

Передати показники лічильника можна за допомогою сервісів "Нафтогаз України" або операторів ГРМ (міськ- чи облгаз).

У компанії також нагадали клієнтам "Київоблгазу", "Житомиргазу", "Львівгазу", "Криворіжгаз", "Харківгазу", "Харківміськгазу", "Донецькоблгазу", Дніпровської та Кропивницької філій газмережі, що надсилати показники лічильника можна за допомогою SMS на номер 4647.

Нагадаємо, до 7 липня українці повинні провести повірку лічильників на воду, тепло, газ та електроенергію. В іншому разі суми у платіжках можуть суттєво зрости, коли їх розраховуватимуть, виходячи із нормативів споживання.

Зростання тарифів на компослуги в Україні

Зауважимо, що від 1 червня в Україні зросли тарифи на електроенергію для населення, тож вже у липні споживачі отримають більші платіжки за світло – в середньому 435,6 та 528 грн у залежності від місячного обсягу споживання.

Зауважимо, що 29 липня НКРЕКП ухвалила рішення про зростання від 1 липня тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення. Це рішення президент України Володимир Зеленським назвав ганебним, непрофесійним та непогодженим з урядом. І вже 3 липня в НКРЕКП повідомили, що відклали рішення про збільшення тарифів на воду.

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