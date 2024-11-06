Чому у ЗСУ створюють нові бригади замість поповнення чинних: пояснення Генштабу

У ЗСУ створюють нові бригади замість поповнювати існуючі. Це відбувається тому, що ворог збільшив склад своїх військ майже на 100 тисяч осіб. Крім цього, збільшилась протяжність лінії фронту.

Про це в коментарі "Українській правді" сказав речник Генштабу ЗСУ капітан Дмитро Лиховій у коментарі "Українській правді".

Єдиний спосіб протидіяти противнику, що переважає

Як зауважив Лиховій, останнім часом у медіа й соцмережах активно обговорюється створення у Збройних силах України нових бригад та підсилення районів оборони бригад батальйонами з інших військових частин. Йдеться про те, що це відбувається замість поповнення особового складу самих бригад. Речник окреслив позицію командування з цього приводу.

"За останній час ворог збільшив кількість полків, бригад і дивізій та чисельність свого особового складу майже на 100 тисяч осіб. Також збільшилась протяжність лінії фронту. Для того, щоб закривати фронт, у складі ЗС України і необхідно створювати нові бригади. Іншого дієвого способу протидіяти переважаючому противнику просто немає. Адже на сьогодні ми маємо 1300 км протяжності фронту з активними бойовими зіткненнями", - відзначив Лиховій.

Він додає, що на лінії бойового зіткнення російські окупанти мають значну перевагу, іноді 5-кратну. Так, коли в ході бойових дій постає загроза втрати позицій та рубежів оборони визначених бригад, задіюється передислокація сюди окремих батальйонів інших військових частин. Це логічний та внормований статутом спосіб дій для посилення оборони: коли на проблемних ділянках фронту є загроза прориву, на нього переводяться підрозділи з неатакованих ділянок.

Лиховій констатував: в умовах недостатності сил і засобів це оптимальний спосіб протидії переважаючим силам противника. Адже таким чином, каже він, зменшується ризик прориву.

"Потрібно враховувати, що сьогодні в Збройних силах немає можливості оперативно поповнювати бригади особовим складом. Така потреба розписана на місяць вперед. Також слід розуміти, що люди, які поповнюють підрозділ, повинні пройти в ньому адаптацію і злагодження, а на це потрібен час. Саме тому для посилення ділянки фронту, де виникає загроза прориву, задіюють уже сформований підрозділ, який готовий виконати задачу в найбільш стислі терміни", - деталізував речник Генштабу.

Крім того, для ротації і заміни вже існуючих бригад також потрібні бригади. Простим поповненням бригад, які зазнали втрат, теж не можна обмежитися. Річ у тім, що вони потребують бойового злагодження. Для їхньої заміни та виведення з району бойових дій потрібні нові бригади.

Нагадаємо, втрати Росії у війні проти України на 6 листопада становлять 702 900 бійців. Так, за попередню добу на фронті було ліквідовано або поранено 1250 окупантів.

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