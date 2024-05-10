Чому Україна досі не оголосила стан війни з РФ: пояснення міністра юстиції

Україна не зобов’язана оголошувати війну Росії, оскільки міжнародне право визнає агресію однієї держави проти територіальної цілісності іншої війною за фактом, без додаткових резолюцій та законодавчих актів.

Про це в інтерв'ю Бі-бі-сі заявив міністр юстиції Денис Малюська.

"Не лише щодо термінів повноважень, є і багато іншого, що в Конституції стосується воєнного часу – воно сформульовано неідеально, м'яко кажучи. Що, безумовно, дає підстави для різних "теорій змови". Один з прикладів – це десь хтось комунікує в соціальних мережах, можливо, і те, що розганяється Росією – що, типу, Україна не оголосила стан війни. Типу, якщо ми на третьому році війни оголосимо війну, це щось одразу врегулює чи якось зможе пояснити суспільство. Типу, якби ми оголосили стан війни в лютому чи в березні – це теж ніби щось змінило б", – сказав він.

Міністр також пояснив, що юристи, які спеціалізуються на міжнародному гуманітарному праві, абсолютно спокійні і все розуміють, що це нічого не змінює.

"Оголошуй не оголошуй – у нас триває війна, і всі норми права, які стосуються війни, вони застосовані до України і до війни, яку ми ведемо. Оголошення чи неоголошення не має жодного юридичного сенсу. Ба більше, окремі юристи взагалі ставлять під сумнів правильність того, щоб хтось оголошував стан війни. Тому що якщо на когось нападаєш і оголошуєш війну – це злочин агресії. Якщо ти захищаєшся – тобі не треба нічого оголошувати. Ти захищаєшся – само собою є війна і відповідні норми на тебе поширюються", – додав він.

Нагадаємо, 9 травня президент Володимир Зеленський підписав закони про подовження в Україні воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів.

Вперше в Україні режим воєнного стану запровадили 24 лютого 2022 року, у перший день повномасштабного вторгнення. Відтоді рішення про воєнний стан і мобілізацію неодноразово подовжували.

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