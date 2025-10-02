Чому Україна досі не отримала Tomahawk: у Зеленського пояснили

Tomahawk / © Getty Images

На тлі повідомлень західних ЗМІ про те, що адміністрація США нібито планує передати Україні крилаті ракети Tomahawk, в Офісі Президента висловили обурення темпами військової допомоги.

Про це розповів радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк в інтерв’ю 24 Каналу.

Він розкритикував Захід за повільність і затягування рішень щодо надання Україні необхідного озброєння. За його словами, замість того, щоб оперативно забезпечити ЗСУ для протидії Росії, союзники «вдаються до бюрократичних обговорень».

Коментуючи чутки у західних ЗМІ про можливу передачу крилатих ракет Tomahawk, Подоляк підкреслив: вирішальний результат на фронті буде тоді, коли Захід припинить довготривалі розмови про час і кількість поставок та почне діяти оперативно.

Проблема зволікання

На думку радника ОПУ, зволікання дозволило Росії оговтатися. У 2022–2023 роках Росія почувалася «пригніченою», тоді як сьогодні вона поводиться «нахабно». Це є прямим наслідком того, що Захід хоч і каже «так» на певні види зброї, але постійно відкладає її постачання та обмежує кількість.

Подоляк навів приклад, що коли йдеться про передачу 20–40 танків чи 20 літаків F-16 проти 200 російських Су та МіГ, це створює суттєву диспропорцію. Він також зазначив, що ефективна західна зброя надається у недостатній кількості, що «неправильно».

Шлях до перемоги

«Україна буде робити те, що потрібно, просто наша проблема у тому, що ми воюємо з величезною ресурсною країною, якій допомагає інша ресурсна держава — Китай, а безпосередньо на полі бою допомагає інший неадекват — Північна Корея. Якби ми воювали зі співставною по ресурсах країною, то результат вже був би давно для всіх зрозумілий», — озвучив Подоляк.

Ситуація має бути протилежною: якщо Україна та Захід домовляються про передачу ракет, наприклад, Tomahawk чи TAURUS, ця зброя має з’явитися на полі бою вже завтра. А інформація в ЗМІ про ці домовленості повинна з’являтися лише через місяць — після того, як зброя доведе свою ефективність на фронті.

Нагадаємо, США розглядають нову далекобійну зброю для України, і крім відомих крилатих ракет Tomahawk, у списку з’явився значно менш розрекламований, але потенційно масовий варіант — крилата ракета Barracuda-500 від американської компанії Anduril.

До слова, якщо Україна таки отримає ракети Tomahawk, під ударом опиниться уся європейська частина РФосії (від Санкт-Петербурга до Уралу), повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.