Чому Україна досі не зруйнувала Кримський міст: у ВМС усе пояснили
Дмитро Плетенчук пояснив причини, чому Керченський міст досі стоїть, та розкрив рівень ворожого військового контролю.
Кримський міст залишається цілим не тому, що він недосяжний для українських Сил оборони, а через надзвичайно щільний захист із боку російських військ.
Про це речник Військово-морських сил ЗСУ, капітан другого рангу Дмитро Плетенчук розповів виданню «УНІАН».
«Кримський канал фактично перегороджений, окупанти виставляють і бонові, і баржові загородження — все максимально перекрито«, — зазначив він.
Плетенчук нагадав, що у червні 2025 року Службі безпеки України вдалося закласти під воду понад тонну вибухівки та підірвати одну з опор мосту. Як підкреслив речник ВМС, цей епізод досі викликає подив, адже здійснити таку операцію за умов тотального контролю окупантів — це «вищий рівень майстерності».
«Окупанти протягом тривалого часу топили в акваторії різноманітні об’єкти саме для того, щоб унеможливити подібні дії. Там постійно працює берегова охорона ФСБ, відстежується підводна обстановка… З суходолу на міст заїхати без перевірки неможливо — навіть самі росіяни постійно скаржаться, що потрапити на нього — як перетнути державний кордон», — пояснив капітан другого рангу.
Окрім того, міст і півострів прикриті з повітря. Там чергують російські дрони «Форпост», «Оріон», Mohajer-6, усі моделі вертольотів, різні літаки та періодично з’являється винищувач Су-57 у супроводі інших бортів.
За словами Плетенчука, «вони слідкують доволі серйозно і, мабуть, це єдина причина, чому ця споруда (Кримський міст — ред.) ще досі стоїть».
Спікер ВМС додав, що аналогічні заходи захисту застосовуються і щодо російських військових баз у Криму: там виставлені загородження, працює протиповітряна оборона, а катери контролюють вхід до бухт, включно з Севастополем, щоб не допустити несподіваних атак.
Нагадаємо, 3 червня СБУ здійснила успішну атаку на Кримський міст, замінувавши його опори з підводного боку. Для підриву було використано понад 1100 кг вибухівки у тротиловому еквіваленті. Цього ж дня біля переправи пролунали повторні вибухи.
Тоді ж військовий експерт Антон Міхненко заявив, що після ударів Кримський міст більше не може активно використовуватися росіянами для залізничної та автомобільної логістики. Через пошкодження і постійну загрозу атак окупанти вимушені перекидати техніку і зброю поромами, а сам міст виконує лише символічну роль.