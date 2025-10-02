Чому Україна досі не зруйнувала Кримський міст: у ВМС усе пояснили

Кримський міст / © Associated Press

Реклама

Кримський міст залишається цілим не тому, що він недосяжний для українських Сил оборони, а через надзвичайно щільний захист із боку російських військ.

Про це речник Військово-морських сил ЗСУ, капітан другого рангу Дмитро Плетенчук розповів виданню «УНІАН».

«Кримський канал фактично перегороджений, окупанти виставляють і бонові, і баржові загородження — все максимально перекрито«, — зазначив він.

Реклама

Плетенчук нагадав, що у червні 2025 року Службі безпеки України вдалося закласти під воду понад тонну вибухівки та підірвати одну з опор мосту. Як підкреслив речник ВМС, цей епізод досі викликає подив, адже здійснити таку операцію за умов тотального контролю окупантів — це «вищий рівень майстерності».

«Окупанти протягом тривалого часу топили в акваторії різноманітні об’єкти саме для того, щоб унеможливити подібні дії. Там постійно працює берегова охорона ФСБ, відстежується підводна обстановка… З суходолу на міст заїхати без перевірки неможливо — навіть самі росіяни постійно скаржаться, що потрапити на нього — як перетнути державний кордон», — пояснив капітан другого рангу.

Окрім того, міст і півострів прикриті з повітря. Там чергують російські дрони «Форпост», «Оріон», Mohajer-6, усі моделі вертольотів, різні літаки та періодично з’являється винищувач Су-57 у супроводі інших бортів.

За словами Плетенчука, «вони слідкують доволі серйозно і, мабуть, це єдина причина, чому ця споруда (Кримський міст — ред.) ще досі стоїть».

Реклама

Спікер ВМС додав, що аналогічні заходи захисту застосовуються і щодо російських військових баз у Криму: там виставлені загородження, працює протиповітряна оборона, а катери контролюють вхід до бухт, включно з Севастополем, щоб не допустити несподіваних атак.

Нагадаємо, 3 червня СБУ здійснила успішну атаку на Кримський міст, замінувавши його опори з підводного боку. Для підриву було використано понад 1100 кг вибухівки у тротиловому еквіваленті. Цього ж дня біля переправи пролунали повторні вибухи.

Тоді ж військовий експерт Антон Міхненко заявив, що після ударів Кримський міст більше не може активно використовуватися росіянами для залізничної та автомобільної логістики. Через пошкодження і постійну загрозу атак окупанти вимушені перекидати техніку і зброю поромами, а сам міст виконує лише символічну роль.