В Україні хочуть заборонити електроні сигарети: як куріння вейпів знищує ваші легені та чому з цим бореться весь світ

Вейп / © Associated Press

Реклама

Електронні сигарети (вейпи), які кілька років тому з’явилися на ринку як безпечніша альтернатива класичному курінню, сьогодні викликають все більше занепокоєння у медиків і чиновників в Україні. Міністерство охорони здоров’я ініціює законодавчі зміни, що можуть призвести до заборони вейпів, зокрема серед молоді. Це — реакція на численні дослідження, які доводять серйозну шкоду вейпінгу для здоров’я.

ТСН.ua розібрались з цим питанням.

За даними Державної установи «Центр громадського здоров’я МОЗ України», близько 28% підлітків у віці від 13 до 17 років пробували вейпи, а 18% користуються ними регулярно. За останні 3 роки цей показник зріс більш ніж у два рази. Особливо високий рівень популярності — у великих містах, де майже кожен третій підліток мав досвід вейпінгу.

Реклама

Молодь часто починає з ароматизованих рідин, які роблять процес привабливим, але дуже швидко формується залежність. Окрім того, підлітки, які курять вейпи, з більшою ймовірністю починають курити традиційні сигарети.

Наприклад, 17-річного Трістона Зофельда з Техасу госпіталізували після раптової зупинки роботи легень — лікарі пов’язують це із вейпінгом. Хлопець, який до цього вважався абсолютно здоровим і займався спортом, потрапив до дитячої лікарні у місті Форт-Ворт 26 липня 2019 року. Стан був настільки критичним, що його ввели у медикаментозну кому та під’єднали до апарату штучної вентиляції легенів на 10 діб.

Медики зазначили, що його легені були повністю заблоковані, а організм не міг самостійно забезпечити дихання.

А залежний від вейпу 45-річний Дастін Фіцджеральд із США був госпіталізований після того, як викашляв півтора літра крові.

Реклама

У чому саме шкода вейпінгу

Вейпи можуть спричиняти хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ), пневмонію, запалення альвеол та ліпоїдну пневмонію — стан, коли в легенях накопичуються жирові клітини. Ці проблеми можуть виникати навіть після короткочасного використання електронних сигарет.

У США зафіксовано понад 450 випадків захворювань легенів, ймовірно пов’язаних з вейпінгом, зокрема пневмонії та пневмотораксу. Симптоми включають задишку, підвищення температури, нудоту, проблеми шлунково-кишкового тракту та втрату ваги. Вони можуть проявлятися через дні або тижні після початку вейпінгу.

Навіть короткочасне використання вейпів може призвести до порушення функції ендотелію — клітин, що вистилають кровоносні судини. Це може спричинити звуження судин, збільшення частоти серцевих скорочень та підвищення артеріального тиску, що збільшує ризик серцево-судинних захворювань.

Контрафактні вейпи часто містять небезпечні домішки, наприклад, вітамін Е ацетат, який спричинив спалах EVALI у США. Використані картриджі та акумулятори забруднюють довкілля через важкі метали та пластик. Крім того, пасивне вдихання пари від електронних сигарет може завдати шкоди оточуючим, особливо дітям.

Реклама

Які «наймодніші» форми споживання нікотину

Нікотин найчастіше вживають трьома способами: у формі звичайних сигарет, електронних сигарет (вейпів) та пристроїв для нагрівання тютюну, таких як IQOS.

Класичні сигарети працюють за принципом згоряння тютюну, внаслідок чого утворюється дим із тисячами шкідливих речовин — серед них нікотин, смоли, канцерогени, важкі метали та чадний газ.

Вейпи (електронні сигарети або «ашки») — це пристрої, які нагрівають рідину з нікотином та ароматизаторами, створюючи пар. Цей пар, хоч і не містить смол чи продуктів згоряння, все одно може бути небезпечним. У ньому виявляють формальдегід, ацетальдегід, пропіленгліколь та ароматичні добавки, які здатні подразнювати дихальні шляхи та спричиняти запалення. Вейпи бувають як перезаряджувані, так і одноразові.

IQOS — пристрій, який нагріває справжній тютюн до температури близько 350°C, не доводячи до згоряння (у сигаретах температура сягає 600–900°C). Це знижує вміст деяких токсичних речовин, однак аерозоль, який утворюється під час нагрівання, все ще містить шкідливі сполуки, небезпечні для серцево-судинної та дихальної систем.

Реклама

Звісно, жоден із цих способів не є безпечним для здоров’я.

Що довели міжнародні дослідження

Світові медичні організації все частіше підтверджують небезпечний вплив електронних сигарет. Американські Центри контролю та профілактики захворювань (CDC) повідомляють, що у 2019–2021 роках у США було зафіксовано понад 2800 випадків тяжких легеневих захворювань, пов’язаних із вейпінгом (синдром EVALI), і 68 смертельних випадків (CDC, 2023).

Вплив вейпів на серце підтверджують дослідження Університету Джона Хопкінса, які встановили, що користувачі вейпів мають більший ризик аритмій та підвищеного артеріального тиску (2024).

За оцінками Міжнародного союзу проти туберкульозу та легеневих хвороб (The Union, 2023), лікування ускладнень, викликаних вейпінгом, обходиться системам охорони здоров’я у мільярди доларів щорічно.

Реклама

В Україні ж лікування одного пацієнта з ураженням легень може сягати 30-70 тисяч гривень, що створює додаткове навантаження на бюджет.

Що пропонує та як бореться МОЗ

Відповідно до Закону № 1978‑IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну», з 11 липня 2023 року в Україні заборонено:

продаж ароматизованих сигарет, тютюну для самокруток, електронних сигарет та рідин до них з ароматичними добавками;

рекламу електронних сигарет, пристроїв для нагрівання тютюну (включно з IQOS, Glo);

стимулювання продажів, спонсорство, роздачу пробних зразків e‑сигарет і рідин.

Термін для реалізації залишків цих виробів закінчився до 11 липня 2024 року. Після цієї дати заборона набула повної юридичної сили.

З 11 липня 2022 року діє заборона використання електронних сигарет (включаючи IQOS, Glo) у багатьох громадських місцях — навчальні заклади, заклади охорони здоров’я, ресторани, транспорт, дитячі майданчики тощо. Таке ж обмеження встановлено для традиційних сигарет.

Реклама

Штрафи за порушення

За продаж електронних сигарет або рідин неповнолітнім передбачено штраф до 1 020 грн, а при повторному порушенні — до 10 200 грн.

За продаж електронних сигарет або ароматизованих рідин після завершення терміну реалізації (після 11 липня 2024) — штрафи від 20 000 грн за перше порушення та до 50 000 грн за повторне.

За рекламу або стимулювання продажів — штраф до 30 000–50 000 грн залежно від випадку.

Світова практика в боротьбі з курінням

Досвід інших країн показує, що боротьба з вейпінгом — складний, але необхідний процес:

Реклама

Сінгапур з 2020 року повністю заборонив продаж та використання електронних сигарет, штрафуючи порушників на суму до $5000.

Австралія ввела систему продажу вейпів за рецептом, щоб контролювати їх використання для припинення куріння.

США запровадили заборону ароматизованих картриджів і посилили контроль FDA.

Європейський Союз обмежує вміст нікотину у рідинах до 20 мг/мл та вимагає повного маркування складників.

Реклама

Незважаючи на поширені міфи, вейпи не є безпечною альтернативою. Згідно з опитуванням WHO Global Youth Tobacco Survey, у 78% випадків вейпінг стає першою формою нікотинової залежності серед молоді.

Правоохоронці також фіксують випадки продажу вейпів із забороненими речовинами, що посилює ризики для здоров’я.

Популярність вейпів — це виклик для України. Законодавчі ініціативи МОЗ спрямовані на обмеження поширення електронних сигарет і захист здоров’я молоді. Час покаже, наскільки ефективними будуть нові норми, але вже зараз ясно: вейпи — це небезпека, а не тренд.