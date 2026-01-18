Чому Україна не може повністю перехоплювати російську балістику — пояснення фахівця

Балістика РФ залишатиметься загрозою / © ТСН.ua

Повністю нейтралізувати балістичні ракети, які Росія застосовує проти України, наразі неможливо через обмежені можливості світового виробництва протиракет.

Про це сказав авіаційний експерт Костянтин Криволап в ефірі «Київ 24».

Так він прокоментував перспективи протиповітряної оборони.

«Завод у США, що виробляє протиракети, може випускати лише 700–750 одиниць на рік», — сказав він.

Водночас для гарантованого знищення однієї балістичної ракети необхідно щонайменше дві протиракети. Це означає, що за рік можна перехопити не більше ніж приблизно 350 ракет типу «Кинджал» або «Іскандер».

Криволап підкреслив, що такі розрахунки можливі лише за теоретичної умови, коли весь обсяг виробництва одного американського заводу був би спрямований виключно на потреби України, що на практиці є нереалістичним. Саме тому, за його оцінкою, загроза балістичних ударів з боку Росії залишатиметься актуальною і надалі.

Костянтин Криволап звернув увагу на позитивні результати України у боротьбі з іншими типами повітряних загроз. Зокрема, застосування винищувачів F-16 уже показує високу ефективність у перехопленні крилатих ракет, що суттєво знижує їхню небезпеку для цивільної інфраструктури та військових об’єктів.

Нагадаємо, фахівці проаналізували уламки "Орешніка", який днями вдарив по Львівщині. Виявилося, що ракета не має наведення бойових блоків.

Водночас військові закликають не недооцінювати РФ, наголошуючи, що ворог продовжує розвивати озброєння й нарощувати технологічні спроможності.