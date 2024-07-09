Чому Україна не отримає запрошення до НАТО на саміті у Вашингтоні: чітка відповідь представника Держдепу

Один із найголовніших пріоритетів на цьогорічному саміту - це підтримка України, наголосив дипломат США.

Україна не отримає запрошення до НАТО на саміті у Вашингтоні, бо країні необхідно провести подальші реформи у Збройних Силах.

Таку думку висловив представник Держдепу США Деніел Сайзек в інтерв'ю Telegraf.

Також читайте У НАТО відреагували на ракетний удар по Україні

За його словами, один із найголовніших пріоритетів на цьогорічному саміту - це підтримка України.

"Чесно кажучи, Україна не отримає запрошення до вступу до НАТО на цьому саміті. Це вже відомо. Тому що Україні необхідно провести подальші реформи у Збройних Силах. Але позиція США дуже зрозуміла - США вбачають місце для України в НАТО у майбутньому. Ще раз лідери НАТО наголосять, що Альянс збирається підтримувати Україну та працювати з нею, щоб підготувати до вступу до Альянсу", - пояснив дипломат.

Він наголосив, що важливо, що на зустрічі буде оголошено про створення в Німеччині нового Центру НАТО з координації підтримки України.

"Це є важливим кроком уперед у відносинах. Відбудеться зустріч Ради НАТО-Україна на саміті. Це конкретні заходи, які показують, що Альянс підтримує Україну та продовжуватиме цю підтримку", - додав Сайзек.

Також, за його словам, існують угоди щодо безпеки між Україною та країнами-членами НАТО.

"Це індивідуальні угоди між Україною та країнами-членами НАТО, зокрема США, Німеччиною, Британією, Францією та іншими. Це також є важливим показником того, як НАТО підтримує Україну", - вважає він.

Нагадаємо, у вівторок, 9 липня, у Вашингтоні розпочнеться ювілейний саміт НАТО. У Білому дому анонсували зустріч Байдена з Зеленським під час засідання.

Головне за 8 липня: звіряча атака по Україні, безпекова угода з Польщею

Читайте провідні новини дня: