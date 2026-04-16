Чому Україна не відбила всі ракети під час атаки: в ЗСУ пояснили нову тактику обстрілів Росією

Росія застосувала нетиповий підхід під час останніх обстрілів України, здійснивши дві потужні хвилі атак протягом однієї доби. Особливістю стало використання великої кількості ракет під час другої хвилі та зміна звичних часових рамок.

Про це в ефірі «Київ24» повідомив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

У чому особливість атаки 16 квітня

За словами представника Повітряних сил, окупанти відійшли від звичної схеми, коли «Шахеди» летять вночі, а ракети — під ранок. Тепер ворог може атакувати дронами протягом усієї доби, а ракети запускати у вечірній час.

«Ми бачимо, що противник не вперше змінює часові рамки, до яких ми звикли, що вночі летять Шахеди, під ранок ракети. А зараз може бути і навпаки. Шахеди можуть атакувати протягом цілої доби, як це було 15 квітня», — зазначив Ігнат.

Він додав, що результати бойової роботи за дві хвилі були об’єднані, щоб показати повну картину протистояння протягом доби. Ворог застосовував як крилаті ракети стратегічної авіації Х-101, так і балістичні комплекси наземного базування «Іскандер-М».

Попри складність атаки, українські захисники неба продемонстрували високий результат у боротьбі з крилатими ракетами. Більшість із них була знищена завдяки залученню новітньої авіації.

«По крилатих ракетах наші оборонці боролись, як завжди, дуже добре. Результат близький до ста відсотків збиття. Це тому, що F-16 беруть на себе левову частку на сьогоднішній день, збиття саме крилатих ракет», — наголосив Ігнат.

Чому не всі балістичні ракети вдалося збити

Найскладніша ситуація спостерігається з балістичними ракетами, більшість яких була спрямована саме на столицю. Через високу швидкість та траєкторію такі цілі можуть перехоплювати лише специфічні системи типу Patriot, проте наразі Україна стикається з серйозним викликом.

«Сьогодні ми перед проблемою нестачі, дефіциту зенітних керованих ракет до системи Петріот, яка здатна перехоплювати балістику. Сьогодні було 19 балістичних ракет застосовано, 8 з них було, на жаль, перехоплено — менше половини», — констатував начальник управління комунікацій.

Ігнат підкреслив, що хоча перехоплення 8 балістичних ракет — це серйозний результат, Україні необхідно посилювати кількість систем та мати достатній запас боєкомплекту, щоб захистити інфраструктуру та міста від руйнівних ударів. Наразі проблема впирається у банальну відсутність засобів для збиття такої кількості цілей.

Масована атака 16 квітня — останні новини

Нагадаємо, внаслідок обстрілів Росією об’єктів енергетичної інфраструктури частина споживачів у низці областей України залишалася без електропостачання.

Як повідомляли в Міненерго, перебої зі світлом фіксувалися у Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Харківській, Сумській та Полтавській областях.

«Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово. Сьогодні застосування обмежень не прогнозується», — зазначали у відомстві.

Нагадаємо, у ніч проти 16 квітня російські війська масовано атакували Україну безпілотниками та ракетами. За попередніми даними, загинули щонайменше 15 людей, ще понад 80 — дістали поранення.

Як повідомляв міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, розбір завалів триває, тому кількість жертв може зрости.

У Києві внаслідок атаки загинули чотири людини, серед них — 12-річний хлопчик, понад 40 осіб постраждали. Руйнування зафіксовані у Подільському, Оболонському, Дніпровському та Деснянському районах.

В Одесі підтверджено загибель восьми людей, ще 14 — поранені. Пошкоджено житлові будинки та об’єкти цивільної і критичної інфраструктури, зокрема портові та логістичні об’єкти, а також вантажні вагони «Укрзалізниці».

У Дніпропетровській області загинули три людини, понад 25 мешканців отримали поранення. У Харкові через удар спалахнув приватний будинок, є постраждалі.

На місцях уражень працюють рятувальники, медики та комунальні служби, розгорнуті оперативні штаби.

За даними Повітряних сил України, від ранку 15 квітня до ранку 16 квітня російські війська випустили 703 повітряні цілі, з яких українська ППО знешкодила 667.