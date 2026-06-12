Чому Україна не зможе владнати суперечки з Польщею: пояснення Кулеби

Дмитро Кулеба / © ТСН

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Україна не зможе повністю «розв’язати» вузол проблем у відносинах із Польщею. Проте має навчитися тримати їх під контролем, щоб ці суперечності не стали критичними для держави.

Про це заявив колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ексклюзивному інтерв’ю телеканалу «1+1» у межах марафону «Єдині новини».

Колишній очільник МЗС вказав на принципову різницю в підходах до формування політичних рейтингів у двох країнах. Він наголосив, що в Україні відсутні сили, які будують свою кампанію на антипольських наративах, тоді як у Польщі це стало поширеною практикою.

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«В Україні немає жодного притомного політика, який будує свій рейтинг на антипольському порядку денному, на антипольських гаслах. А там є. А в Польщі багато політиків, у тому числі президент Польщі, будує свій рейтинг на антиукраїнських гаслах. Ось принципова різниця між нашими країнами», — зазначив Кулеба.

Дипломат переконаний, що Варшава не відмовиться від обраного політичного курсу. За його словами, хоча між країнами можливі тимчасові загострення, включаючи блокади логістичних шляхів, важливо розуміти наслідки таких кроків для обох сторін.

Кулеба також підкреслив, що існує одна «критична залежність» України від Польщі — це її позиція в Європейському Союзі. Він пояснив, що Варшава використовує своє право голосу для постійного висування нових умов щодо фінансової та оборонної підтримки України.

«Вони не проти членства, вони поляки. Вони не проти того, щоб Україну підтримували. Але вони будуть постійно обумовлювати це: а хай Україна зробить отак, а хай Україна скаже те», — резюмував Дмитро Кулеба.

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Нагадаємо, рішення Зеленського назвати підрозділ ЗСУ «Героями УПА» викликало скандал у Польщі. Тепер там погрожують позбавити українського президента польської державної нагороди, яку він отримав минулого року.

Згодом, в адміністрації президента Польщі підтвердили, що українського лідера Володимира Зеленського можуть позбавити найвищої державної нагороди.

В уряді Польщі заявили про загострення польсько-українських відносин на тлі цього конфлікту. Прем’єр-міністр Дональд Туск закликав Київ цінувати стратегічні відносини з Варшавою.

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