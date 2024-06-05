Чому Україна заборонила виїзд чоловіків з подвійним громадянством: пояснення від ДПСУ

Якщо українці мають паспорт іншої країни, вони перш за все розглядаються виключно як громадяни України.

Раніше українські чоловіки з подвійним громадянством віком від 18 до 60 років на час воєнного стану могли виїздити за межі України, проте тепер така можливість обмежена у зв’язку зі зміною норм законодавства.

Про це речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко розповів виданню LIGA.net, коментуючи заяву посольства США в Україні.

Демченко зазначив – якщо українці мають паспорт іншої країни, вони перш за все розглядаються виключно як громадяни України, тож на них поширюються національні права й обов’язки.

"Формулювання, що шириться на різних ресурсах про те що українців з подвійним громадянством тепер не випускатимуть із країни, м'яко кажучи, некоректне. Вкотре можу зазначити, що в Україні заборонено подвійне громадянство", – сказав речник ДПСУ.

Він звернув увагу, що такі норми діяли й раніше.

Демченко також розповів, що прикордонники на кордоні неодноразово виявляли українців, які на паспортному контролі видавали себе за іноземців. Такі громадяни завжди притягуються до відповідальності, яка визначена законом.

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"Водночас не варто плутати (їх – ред.) з громадянами України, які постійно проживають за межами України, і які мали у своїх документах відповідні відмітки про оформлення виїзду за кордон на постійне місце проживання та відмітки (штамп) про взяття на постійний консульський облік у закордонній дипломатичній установі України", – розповів речник ДПСУ.

Демченко зазначив, що раніше українські чоловіки віком 18-60 років із подвійним громадянством також мали можливість виїздити за межі України під час воєнного стану. Проте через зміну норм законодавства тепер така можливість для них обмежена.

Нагадаємо, раніше посольство США повідомило, що українська влада скасувала виняток, який раніше дозволяв виїжджати за межі країни чоловікам віком 18-60 років, у яких подвійне громадянство.

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