Чому українці за кордоном отримують сповіщення про порушення військового обліку: пояснення Міноборони

За словами заступниці міністра оборони Катерини Черногоренко, система оповіщує всіх, хто порушив правила військового обліку.

Є випадки, коли військовозобов'язані українці, які перебувають за кордоном та зазначили це під час оновлення даних у застосунку "Резерв+", все одно отримують сповіщення, що вони порушили правила військового обліку. Цьому є просте пояснення, але розв'язати цю проблему набагато складніше.

Про це повідомляє "24 Канал" з посиланням на слова заступниці міністра оборони з питань цифровізації Катерини Черногоренко під час Ukrainian Outsourcing Summit.

"Держава продовжує думати, що вони ще в Україні", – пояснила Черногоренко.

Заступниця міністра навела приклад з "умовним громадянином". Якщо військовозобов'язаний, що живе за кордоном, є офіцером та не пройшов вчасно військово-лікарську комісію, він порушив чинне законодавство про військовий облік. Система це відстежує, інформація про порушення відображається у реєстрі, а порушник отримує відповідне повідомлення.

Нагадаємо, у Міноборони заявили про плани перетворити мобільний застосунок "Резерв+" на загальноукраїнський рекрутинговий центр, щоб українці могли ставати на облік онлайн, а не через центри комплектування.

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